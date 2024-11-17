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抗癌新研究：吃1種菇 能減緩攝護腺癌擴散

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
一項研究發現吃洋菇能減緩攝護腺癌。圖為示意圖。(本報資料照片)
一項研究發現吃洋菇能減緩攝護腺癌。圖為示意圖。(本報資料照片)

癌症研究與治療機構City of Hope的研究人員發現，他們提取的洋菇補充劑可以減緩甚至預防攝護腺癌惡化，這也意味著洋菇能提高免疫系統殺死癌症的能力，並減少導致攝護腺癌擴散的細胞。

據「晨星報」報導，研究人員經由實驗發現，給人們服用一種正在研究中的洋菇補充劑，有望減緩甚至預防攝護腺癌擴散。透過觀察臨床和初步人體數據，科學家發現，洋菇可以減少一類稱為髓系來源抑制細胞（MDSCs）的免疫細胞，這類細胞與癌症的發展和擴散有關。

City of Hope的研究人員正在研究洋菇、葡萄籽提取物、石榴、藍莓等食物的潛在藥用特性。該研究的資深作者、City of Hope貝克曼研究所（Beckman Research Institute）癌症生物學與分子醫學系主任陳秀安博士表示：「我們發現，植物來源的物質有朝一日，可能被用來支持傳統的癌症治療和預防措施。這項研究表明，食物即藥物的治療方法可能成為癌症醫療的一部分，建議所有受到癌症影響的人採用。」

研究人員首先透過白老鼠實驗，發現給予洋菇提取物可以顯著延緩腫瘤的生長，延長白老鼠的存活期。它通過減少動物的MDSC水平來改善T細胞免疫反應，這意味著洋菇提取物能提高免疫系統殺死癌症的能力。

接著，研究人員也對參與第二期臨床試驗的一些男性進行了血液檢測。並給予他們洋菇補充劑服用。科學家們監控8名志願者在接受洋菇治療前和治療3個月後的樣本，發現產生腫瘤的MDSCs細胞減少了，而抗腫瘤的T細胞增加了，這表明洋菇可以重建抗癌免疫系統並減緩癌症生長。

最後，City of Hope的科學家、該研究的第一作者王曉強醫學博士說：「研究仍在進行中。話雖如此，如果人們想在日常飲食中加入更多新鮮的洋菇，也無妨。」

美研究發現吃這種菇　能強化身體免疫系統、減緩攝護腺癌擴散

TVBS新聞網

癌症 腫瘤 檢測

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