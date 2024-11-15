喝酒無法助眠、單有意志力難戒酒 酒防中心盼打破迷思

圖左至右為台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱、莊太太、莊先生，以及職棒球星周思齊。圖／衛福部提供

全台首家戒酒暨酒癮防治中心成立一周年，至今已經服務近千名個案。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，根據數據，分析來諮詢轉介醫療的民眾中，四成有酒駕紀錄、三成有暴力傷人，問題性飲酒的公共危險實在不小。

前往酒防中心諮詢的個案或家屬累積近千名，截至9月轉介近200名個案告醫療系統就醫。方俊凱說，近千名個案中分析，戒酒者本人來諮詢占3，親屬來求助約一半，1成是透過專業人員接洽。另外，轉介醫療服務中分析，有酒駕紀錄者43%、暴力傷人30%。

不只有二手菸，也有「二手酒害」。國衛院副院長陳為堅指出，每100個年輕成人中就有4人曾受過飲酒者帶來的二手酒害，會降低生活品質；酒害來源以家庭成員、陌生人及朋友為主。依照年齡區分，18至24歲中有六成二手酒害的來源為父母，25至29歲中有三分之一來源為陌生人。

參與戒酒計畫的莊先生，即在太太鼓勵下前往酒防中心求助。莊太太因為先生一次酒駕才驚覺酒癮有多嚴重，先生一開始因為缺乏病識感，抗拒去酒防中心求助，中間開始漸漸配合，一度出現手發抖等症狀，過程其實相當困難，但已經完全戒酒。今年40多歲的莊先生分享，飲酒已經長達10多年，後來驚覺酒駕可能摧毀家庭，深感嚴重性，因此努力戒酒。

職棒球星周思齊也出席呼籲民眾．掌握「識酒」、「防酒」、「戒酒」防禦酒精成癮三要。他分享自己身邊其實很常遇到酒癮案例，棒球賽結束很長都已經10、11點多，要在短時間內放鬆、回去休息其實很困難，因為身體都還很亢奮，很多學長會依靠酒精或是藥物助眠，導致酒精成癮。

方俊凱呼籲民眾掃除「飲酒可以助眠、長期大量飲酒才會上癮、戒酒可以只靠意志力」等迷思。戒酒單靠意志力其實很難，喝酒的慾望是由神經反應控制，目前有相關藥物可以針對神經調整、協助戒酒。

酒防中心提供民眾實體諮詢櫃台、免付費諮詢專線（0800-255959），並透過多元服務管道，由專業人員以一對一的諮詢、篩檢、衛教及轉介服務，促進社區中酒癮者及其家屬及早自我察覺，及時接受治療，減少酒精對於健康的傷害。

衛福部也推動戒酒深耕計畫，補助醫療機構建立跨網絡轉介管道早期發現早期轉介、推動戒酒醫療與社會復健協助等，協助酒癮個案回歸社會。過去計畫成果也顯示，個案接受治療後，有近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降。