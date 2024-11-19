少吃紅肉、少喝湯 三高族天冷吃火鍋別放縱

醫師提醒，吃火鍋應避免食用過多的含油脂的紅肉和加工火鍋料，火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘；示意圖。（圖／123RF）

天氣逐漸轉涼，有狹心症、心律不整、腦中風 病史的族群，要特別留意。而有三高 患者，也別掉以輕心。冬天是急性心血管疾病好發時期，主要原因是當氣溫驟降時，體內的血管也會跟著收縮，使血流阻力上升 ，容易造成血壓升高，引起血管內皮細胞和動脈粥狀硬化斑塊的不穩定性，增加急性心肌梗塞與和急性梗塞性腦中風的風險，民眾一旦出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，一定要及早就醫，預防猝死意外。

重鹹鍋底 血糖、膽固醇易超標

冬天時的飲食大多是油膩、高熱量的湯類或火鍋，容易使得血糖和膽固醇容易超標，國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐建議，吃火鍋時，應避免食用過多的含油脂的紅肉和加工火鍋料，火鍋湯底盡量也昆布、柴魚風味的清湯為主，避開麻辣、起司、酸菜白肉等重鹹度的鍋底，另外火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後，湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高。

慢性狹心症 情緒激動易發生

黃晨祐表示，慢性狹心症引起的胸悶，大多在活動量增加、情緒激動時易發生，在休息之後胸悶即可慢慢改善，狹心症的症狀又可稱為穩定型心絞痛，病生理機轉來自於冠狀動脈內膜因為粥狀硬化導致內膜增生，造成血管管腔狹窄，冠狀動脈血流大多在心臟負荷增加，如：運動、生氣狀態時，會有心肌細胞供氧不足，導致心肌缺氧；胸悶就是心肌缺氧最常見典型的症狀，少部份還會以喘、上腹部不適、頭暈或噁心表現。

慢性狹心症治療以藥物優先，包含抗血小板藥物、血管擴張劑或是乙型交感神經阻斷劑等；若是狹窄程度嚴重者，藥物治療的效果有限，可以接受冠狀動脈心導管檢查，狹窄最嚴重的地方進行血管內氣球 擴張，若擴張後血流仍不佳，可以進行血管支架置放。

心肌梗塞來的又快又急，突發性的胸口不適可能在任何時刻發生，包括睡覺休息、運動當下或結束才發生。心肌梗塞在發生後，胸悶大多會持續且愈來愈嚴重，同時合併會有下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心冒冷汗的情況，即使在休息或服用口服舌下含片後，症狀大多不會有明顯改善。

心肌梗塞 來得又急又快

心肌梗塞的血管病生理機轉和慢性狹心症不同，大多是冠狀動脈粥狀硬化內膜斑塊破裂，造成血管腔內大量急性血栓形成，血管完全阻塞後相對應位置的心肌完全缺氧，心肌細胞在心肌梗塞發生後約20分鐘後會進行不可逆的細胞壞死凋亡，此時需要的是搶時間的緊急心導管手術，盡可能即早打通阻塞的血管，清除管腔中的血栓，大多數情況下都需要進行血管支架置放。

黃晨祐提醒民眾，冬天時高心血管風險的族群要特別小心，包括三高、抽菸和慢性腎臟病的患者，這些都是動脈粥狀硬化最相關的病因，除了按時服藥之外，必須定期追蹤各類膽固醇數值、糖 化血色素、空腹血糖、腎功能肌酸酐指數。冬季時的血壓容易忽高忽低，建議病友應該多記錄居家血壓。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）