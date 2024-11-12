我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

牙齒酸痛敏感 清潔不當、吃這些也可能不舒服

​NOW健康
敏感性牙齒是指牙齦萎縮造成牙根外露，挑對牙刷和飲食習慣，可遠離敏感性牙齒的困擾；示意圖。（圖／123RF）
敏感性牙齒是指牙齦萎縮造成牙根外露，挑對牙刷和飲食習慣，可遠離敏感性牙齒的困擾；示意圖。（圖／123RF）

天氣漸漸轉涼，清晨刷牙漱口時，牙齒酸痛敏感，非常困擾。別懷疑，你可能有敏感性牙齒的問題。

問題在清潔與飲食習慣

臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林慧娟表示，敏感性牙齒是指牙齦萎縮造成牙根外露，或琺瑯質磨損造成牙本質暴露，一旦牙齒受到冷熱溫度的變化或特定食物的酸甜刺激，會引起牙齒的酸軟疼痛。造成敏感性牙齒的原因很多：不當的刷牙方式，會造成齒頸部琺瑯質磨損、牙齦萎縮，甚至牙根暴露，導致牙齒敏感。

口腔衛生不良、牙菌斑堆積會造成常見的牙齦炎、牙周炎，並且因牙根外露而對冷熱敏感。夜間磨牙或飲食習慣不良，喜好嚼食硬物，也會造成琺瑯質的磨損，引起牙齒敏感。強酸的腐蝕，如酸性食物或長期胃食道逆流，也會是敏感性牙齒的元凶之一。另外，牙齒漂白和美白，也可能會對牙齒造成刺激，引起牙齒的敏感。

溫和飲食、使用軟毛刷

如果有敏感性牙齒的症狀，為了享受美食維持良好的生活品質，就必須選擇溫和的飲食，並對症下藥，找到最適合的改善方法。選擇軟毛牙刷及學習正確適合的刷牙方法，避免用力過度。改善不良的飲食習慣，避免酸性飲料或過於堅硬的食物。

林慧娟提醒，最重要的是注意口腔清潔，定期洗牙檢查，經過牙醫師的專業診斷，早期發現問題，給予最適切的建議與治療，遠離敏感性牙齒的惱人困擾。(NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64744)

上一則

女大生抗痘卻食道潰瘍 原來是抗生素膠囊惹禍

下一則

養生保健／乾癬癢到抓狂 秋冬易失控 這些地雷別踩

延伸閱讀

中國網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具

中國網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具
女牙齒矯正後變美 卻牙齦出血 原來是未先治好「這個病」

女牙齒矯正後變美 卻牙齦出血 原來是未先治好「這個病」
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
為什麼常感冒？醫曝5大原因

為什麼常感冒？醫曝5大原因

熱門新聞

若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
除調整生活與飲食習慣，也可適時搭配食用助眠保健品輔助。示意圖，本報資料照片

長期失眠助長健康危機 藥師建議「4大成分」助眠食品

2024-11-08 01:50
(取自123RF)

很多人錯了…這樣喝咖啡恐傷腎 醫曝6食物可護腎

2024-11-11 13:49
中醫師吳佩芸推薦立冬進補選四神湯，紅棗枸杞、何首烏雞湯也是不錯的選擇。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

立冬進補2種人不能吃 中醫師最推薦喝這道湯進補

2024-11-07 04:53
65歲不是人生分界。(記者許正宏／攝影)

很多長輩練深蹲體力贏年輕人 運動是防老化利器

2024-11-08 22:20
醫師透過水雷射治療牙周病問題，改善疼痛、出血等症狀。（亞洲大學附屬醫院提供）

女牙齒矯正後變美 卻牙齦出血 原來是未先治好「這個病」

2024-11-05 17:44

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲