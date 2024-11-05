割傷、擦傷、燙傷… 用人工皮不留疤 醫師揭關鍵祕訣

使用人工皮之前，最好先諮詢專科醫師。(本報資料照片)

日常生活當中，難免會遇到大大小小的傷口，無論是切割傷、擦傷、刺傷、燒燙傷，甚至是手術傷口，最怕的就是傷口留疤的問題。許多人為了愛美，對於傷口的照料費盡心思，坊間也因此流傳許多關於傷口照護的都市傳說，如使用人工皮可以幫助傷口不留疤，但這樣的觀念真的是對的嗎？

適當濕度 更有利癒合

台灣林口長庚副教授級皮膚科主治醫師黃毓惠說明，人工皮是一種親水性的敷料，用人工皮覆蓋的傷口可以維持傷口的濕度，並且吸收傷口所分泌的組織液，幫助傷口的癒合。人工皮的材質主要有兩層，外層屬於防水的材質，內層則是水膠體，而其他敷料例如如紗布或是OK繃，和人工皮的主要差別就是缺少水膠體的部分。

一般民眾的觀念裡，認為「傷口乾，才能好得快」，但事實上真是如此嗎？黃毓惠醫師說，門診中常遇到民眾對於傷口護理的認知，停留在「傷口要保持乾燥，才會有利於傷口的癒合」的觀念，其實並不完全正確。

臨床上，針對淺層且沒有受到感染的傷口，讓傷口保持在適當的濕度，證實可以幫助傷口更有效率的癒合，而人工皮正好符合這樣的需求。黃毓惠醫師進一步解釋，透過人工皮保持傷口的濕潤，可以讓傷口維持在一個適合膠原蛋白增生的環境，如此傷口也可以更快癒合。

傷口照護 常見迷思

網路上有不少傳言提到，傷口透過貼人工皮進行保護，便能有效幫助傷口恢復，並且不留下疤痕。對於這樣的傳言，黃毓惠醫師直接點破並加以解析：傷口留疤與否其實跟使用什麼敷料醫材沒有直接關係，倘若傷口的深度到達真皮層，或是有受到感染，那麼就會有可能留下疤痕，即便使用人工皮輔助，也不會有太大的幫助。

至於什麼樣的傷口比較適合使用人工皮？黃毓惠醫師表示，其實大多數的傷口都適合人工皮的，基本上人工皮對於幫助傷口恢復來說，確實能達到不錯的效果，但臨床上，也的確有人工皮不適合使用的傷口類型，那就是受到感染的傷口，這類傷口使用人工皮，不但達不到效果，有可能讓感染無法控制

黃毓惠醫師進一步解釋，由於人工皮會將傷口完全包覆住，所以在受感染的傷口上貼人工皮，反而會阻礙傷口的修復，因此這種時候通常會更適合採用紗布或是OK繃來幫助傷口癒合，這樣一來無論是在清理傷口或是在傷口的控制上，都會比較容易。

滲液流出 就應更換

值得注意的是，使用人工皮以前，要先以生理食鹽水將傷口清洗乾淨，並完整覆蓋傷口範圍，且略大於傷口面積。黃毓惠醫師特別強調，由於人工皮會吸收傷口所分泌的組織液，因此會需要定期更換，更換時機則取決於傷口的個別狀況，如面積大小、組織液流出的情形等。

黃毓惠醫師提到，比較直觀的判斷方式就是觀察傷口是否有滲液流出，若有的話就必須要進行人工皮的更換。另外，由於傷口初期所分泌的組織液會比較多，因此人工皮的更換就會比較頻繁，一旦傷口恢復到一定程度，隨著組織滲液的減少，更換頻率自然就隨之遞減。

不過，黃毓惠醫師指出，如果是比較大面積的傷口務必先就醫，尋求專業皮膚科醫師的診治，再決定傷口護理該採取何種方式照料，倘若傷口沒有清理乾淨，或是有些傷口已經結痂沒有經過適當的處理，擅自使用人工皮覆蓋傷口，反而會阻礙傷口的癒合，甚至帶來傷口惡化的反效果。

部分民眾可能對人工皮有過敏的情形，或是貼了人工皮以後，開始出現癢、紅、腫的狀況，黃毓惠醫師提醒，一旦發現自己在使用人工皮後，傷口開始出現以上狀況，應立即停止使用人工皮，並儘速就醫處置傷口，以免惡化。