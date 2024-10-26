銀髮族嗓音啞 6招延緩聲帶老化

保護發聲功能，應少吃辛辣食物及不喝過熱飲品，更要避免吸煙或暴露在二手菸的環境，以免刺激喉嚨；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，嗓音也會改變。專科醫師指出，嗓音會隨著老化逐漸變沙啞、微弱，甚至失去原本音色。老化的聲帶變薄、失去彈性，導致聲音沙啞單調，也容易因長時間說話感到疲勞，出現嗓音顫抖、音高或音量難以控制等問題。

台灣亞東醫院耳鼻喉部語言治療師林峯全表示，嗓音的變化不僅影響日常溝通，嚴重時還可能引發自卑、焦慮等負面情緒，甚至減少社交互動，透過適當的保健措施，其實能延緩聲帶老化，也改善嗓音品質。

林峯全建議，銀髮族保持健康嗓音有六招保養妙方，最重要是保持聲帶濕潤。聲帶濕潤對嗓音健康至關重要，聲帶過於乾燥會使黏膜的震動不穩，影響聲音的清晰度，很難發出好聽的聲音。銀髮族應養成定時喝水的習慣，尤其在說話或唱歌前，應避免攝取含咖啡 因和酒精的飲品，這些飲品會導致脫水，進一步加重聲帶乾燥。

不能使用過度，但適度使用，也是護嗓的一環。林峯全說，適度說話或唱歌有助於維持聲帶健康，避免因不用而萎縮。不過，用聲過度也會導致聲帶疲勞。在無其他喉部感染或異常症狀下，每天適度用聲最為理想。

林峯全說，接受嗓音訓練也是好方法，如同鍛鍊身體可以保持肌肉健康，適當的嗓音練習有助於保持聲帶的彈性和力量。銀髮族可以由語言治療師指導做一些簡單的發聲練習，不僅能維護聲帶健康，還能改善共鳴，使嗓音更有穿透力。

日常也能注意呼吸運動，呼吸是發聲的動力來源。當呼吸淺而急促時，會影響嗓音的穩定度。建議每天練習深呼吸，維持規律的運動習慣，提升肺活量與呼吸控制能力，促進整體嗓音健康。

生活中要避免刺激物質，避免吸煙和暴露在二手菸中，煙霧中的有害物質會嚴重損傷聲帶。此外，減少食用辛辣食物及飲用過熱飲品，以免刺激喉嚨，影響發聲功能。

亞東醫院建議可透過科學儀器，客觀分析聲音品質，為自己量身訂做養聲健聲的計畫。（圖╱亞東醫院提供）

也可求助專業，定期接受檢查，嗓音保健與其他健康問題一樣，需要定期檢查。建議銀髮族定期至耳鼻喉科檢查嗓音狀況，若發現異常變化應及早就醫。早期發現問題有助於及時採取措施，防止病情惡化。

林峯全指出，嗓音是溝通的重要工具，對銀髮族來說，保持良好的嗓音狀態，也是抗老的功課，透過適當的保養，不僅能延緩嗓音老化，還能維護聲帶健康。