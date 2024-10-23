冥想、瑜伽 助癌友紓壓走過副作用

透過正念減壓的方式，可改善患者療程中的身心健康。(圖／123RF)

一名55歲黃姓婦人乳癌復發接受化療，面對副作用與家庭壓力，日前參加醫院的乳癌防治活動，透過瑜伽、冥想與吐納正念減壓，忘記身體的疼痛與心理的焦慮。醫師指出，正念減壓也是多元醫療照護的一環，效果不亞於藥物或手術。

台灣宜蘭羅東博愛醫院表示，黃女士10年前曾罹患乳癌，動手術切除雙乳，病情趨於穩定，但去年復發，接受化療後出現掉髮、疼痛、噁心等副作用，同時也面臨生活壓力、親友詢問等等，身心俱疲。

黃女士10月5日恰好參加博愛醫院舉辦的乳癌防治月一日正念活動，跟著醫療團隊到三星 鄉陳定南紀念園區，在開闊的室內空間配合指示，做瑜伽伸展肢體，冥想、呼吸吐納沉澱心情，竟達到前所未有的放鬆，「原本擔心即將到來的療程，全身專注在每個動作後，感覺不到疼痛與焦慮」，6小時轉瞬即逝。

全台每年有超過1萬6000名新診斷出乳癌的女性患者，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，現在乳癌患者年齡層愈來愈低，對年輕患者來說，如何面對生活是重大的挑戰，「正念」可謂療程中保持愉快生活的方法之一。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，覺察、冥想、瑜伽等正念活動，不只是關注正向思維，而是透過活在當下的方式達到身心平衡，是多元照護的一環；博愛醫院乳癌治療團隊召集人副院長葉顯堂也說，除了藥物與手術，還有許多方法改善患者身心健康。

博愛醫院表示，近年將正念減壓納入健康促進工作，除了身心暨精神科醫師、心理師等專業領域工作者，院內員工也自發進修，經過5年積累，今年首度推廣到患者身上；10月是乳癌防治月，院方20日和27日還有2場一日正念活動，開放所有民眾免費報名參加。