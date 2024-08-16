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反應慢誤認失智 白內障惹的禍

記者楊孟蓉／台北報導
視力模糊不一定是白內障，也可能是角膜受傷、視網膜或視神經問題；示意圖。（圖／123RF）
視力模糊不一定是白內障，也可能是角膜受傷、視網膜或視神經問題；示意圖。（圖／123RF）

一位長輩本來很喜歡跟人互動，卻漸漸不愛出門、反應變慢，家人以為是失智症徵兆，但一次長輩因眼睛不舒服掛了眼科門診，確診是白內障，沒想到手術治療後，整個人像是重新啟動，不但恢復社交活動，還能騎腳踏車出門，家人都鬆了一口氣。醫師表示，這名病患是因為視力變差，才會反應很慢，根本不是失智症。

初期白內障 不一定手術

視力負責接收對外資訊量的70%、80%，理論上視力愈好，罹患失智的機率應該會降低。近年來，老花眼有年輕化趨勢，過去大約50歲才老花，現在已經有30幾歲的案例，接踵而來的可能就是白內障。台灣基隆長庚醫院院長賴旗俊提醒，假設發生視力模糊情形，應由專業醫師判斷，不一定就是白內障，也可能是角膜受傷、視網膜或視神經有問題，導致視力模糊。

過去經常聽到白內障手術要等完全熟了再進行，賴旗俊說，初期白內障不一定需要手術治療，如果不影響工作和生活，不用急著安排手術，可以戴眼鏡或是其他方式輔助，不需要進行侵入性的治療，「可以從工作性質判斷，例如職業駕駛，夜間視力對他很重要，就需要早一點去手術。每個病患情況不同，應交由醫師專業判斷。」

賴旗俊指出，如果矯正視力在0.5以下，就可以根據工作和生活影響的程度來考慮是否需要手術，但如果視力在0.2以下，會強烈建議病人手術治療。

核型白內障 近視會加深

也有些人本來有老花，某天發現症狀消失了，賴旗俊表示，有可能是核型白內障導致近視，才會忽然看清楚近距離物品。常見白內障發生種類，分別為核型白內障、皮質型白內障、膜下型白內障等，其中核型白內障是指在水晶體中間發生，會造成近視加深，但如果不是核型而是發生在周邊，就會造成遠視加深，所以白內障發生的位置不一樣，對眼睛度數的影響會不一樣。

晨起睜眼閉眼 自我檢查

眼睛健康影響層面廣泛，賴旗俊強調，一定要自我檢查，早上起床後睜一隻眼、閉一隻眼，檢視眼前常見的景象有沒有變模糊、出現方格狀、物品變形或模糊。如果有而且休息片刻仍然沒有好轉，要盡快找專科醫師檢查。

3祕訣 日常保健眼睛

1.使用3C產品大約20到30分鐘一定要休息。

2.長時間近距離盯平板或手機，眨眼次數會減少，容易產生乾眼症，建議要多眨眼。

3.長時間在冷氣房工作，眼睛會比較乾燥，盡量避免待在冷氣口。

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