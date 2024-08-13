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維他命C保養品可美白抗老 醫：產品呈黃褐色小心變質

NOW健康 陳曉彤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

許多人喜歡使用含有維他命C的精華液、乳液等保養品，因散發柑橘色，味道討喜。不過，皮膚科醫師提醒，含有維他命C的精華液多數呈透明或帶有複方的乳白色，隨著時間推移，產品漸漸地變成黃褐色，代表逐漸氧化，不建議使用。

維他命C對光線、溫度敏感 保存不當恐變質

台灣台北長庚醫院皮膚科主治醫師李士虹表示，維他命C具有結合游離自由基的抗氧化作用，可減緩皮膚老化。另也可輔助膠原蛋白合成，也就是在維他命C的幫助下，將增加膠原蛋白合成，而膠原蛋白正是皮膚真皮最主要的成分，如果膠原蛋白增加，皮膚自然飽滿有彈性，看起來就年輕，因此維他命C可以改善皮膚皺紋，預防老化，在臨床上也常拿來治療各種黑斑、曬斑。

含有維他命C的保養品號稱可讓皮膚亮透、美白，大受歡迎，台灣皮膚科醫學會醫師蔡逸姍表示，維他命C又稱為「抗壞血酸」，屬於對光線和溫度極為敏感的化合物，一旦暴露在光線下時，維他命C迅速降解、氧化，除了降低保養功效，還可能導致產品變質。

最近幾年，保養品界吹起維他命C風潮，蔡逸姍表示，含有維他命C的精華液多數呈透明或帶有複方的乳白色，如果放著不用，產品漸漸地變成黃褐色，這代表開始氧化，其效果可能大大降低，因此不建議繼續使用。為此，市售的維他命C保養產品常採取深色包裝，可有效阻擋光線，從而減少維他命C的降解速度，保持其活性和功效。

皮膚美白秘訣 只靠飲食恐不夠力

由於維他命C容易氧化、降解，因此用在化粧品時，常以「維他命C衍生物」來取代，例如，抗壞血酸磷酸鎂鹽（MAP）、抗壞血酸磷酸鈉（SAP），蔡逸姍表示，這些衍生物可保留維他命C功效，又不易被氧化，能提高產品的穩定性、有效性，進而延長產品的保存期限。

蔡逸姍指出，人體無法自行合成維他命C，該營養成分也很難在體內儲存，必須透過飲食或外用補充，但透過飲食來攝取維他命C，僅7%可以成功到達皮膚細胞作用，如果真想皮膚美白，可以適度選用相關產品。

【本文授權轉載自NOW健康

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醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

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