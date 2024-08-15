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三大清潔神器混用 效果恐打折扣

記者蘇湘雲
過碳酸鈉、小蘇打粉與檸檬酸的使用時機不太一樣，要留意盡量不要混合使用。(圖／123RF)
過碳酸鈉、小蘇打粉與檸檬酸的使用時機不太一樣，要留意盡量不要混合使用。(圖／123RF)

市售三大便宜的「天然清潔神器」─過碳酸鈉、小蘇打粉與檸檬酸，廣受民眾歡迎。台灣家事達人陳映如表示，這三種天然清潔用品的使用時機不太一樣，要留意盡量不要混合使用，以免清潔效果大打折扣。

過碳酸鈉 對抗陳年頑垢

過碳酸鈉的英文為Sodium Percarbonate，也稱活氧粉、活氧酵素。陳映如說，在大賣場、化工行、網路電商平台都可以買得到，主要適合清潔頑垢，也有抗菌功能，舉凡陶瓷杯具、馬克杯上的茶垢、咖啡垢，或砧板上的汙垢、抹布髒汙、衣物頑垢等，都適合使用過碳酸鈉處理。

值得注意的是，過碳酸鈉遇水分解，易產生氧氣等物質，當金屬遇到大量氧氣，容易產生氧化，所以金屬物質不適合接觸過碳酸鈉，衣物若有金屬扣子、扣環，接觸過碳酸鈉，便容易生鏽。若不沾鍋遇到過碳酸鈉顆粒，鍋面塗層可能遭磨損，其他像蠶絲、羊毛、鐵器、黃銅製用品、漆器等，都不宜接觸過碳酸鈉。

小蘇打粉 清除油汙異味

小蘇打粉的英文為Sodium Hydrogen Carbonate，即為碳酸氫鈉。陳映如指出，小蘇打粉的去油汙能力特別強大，若要清潔廚房抽油煙機濾網，建議使用便宜又好買的工業用小蘇打粉即可，像沾上油漬的廚房爐具、餐具等，使用小蘇打粉清潔，很快就能發揮效果。小蘇打粉也可以用於塑膠製品，但「不要粉狀直接使用，容易磨損塑膠表面。」此外，小蘇打粉不適合用於鋁製品、漆器、榻榻米等物品。

小蘇打粉還有除臭功能，陳映如建議，可以將小蘇打粉放進冰箱、鞋櫃等處，幫助去除異味，等一個月後，再做其他清潔用途，這樣就能一物兩用，更省錢，也更環保。

檸檬酸 清潔水垢尿垢

檸檬酸的英文為Citric Acid，也稱為枸櫞酸，用於清除帶鹼性的水漬、尿垢或肥皂垢，也可用於陶瓷用品，但不能使用於大理石、鋁鍋等鋁製品。

有些網友認為，小蘇打粉、檸檬酸不能用於洗衣機清潔，陳映如解釋，小蘇打粉、檸檬酸都可用來清潔洗衣機中的洗衣槽髒汙，不過一定要放在洗劑槽，不能直接倒在洗衣槽。

新北市林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，由於過碳酸鈉的酸鹼值（pH值）10.4-10.6、小蘇打粉的酸鹼值8，檸檬酸的酸鹼值介於3到6，如果呼吸道較敏感，或擔心這些物質可能刺激皮膚、眼睛，建議使用時可戴上口罩、手套或護目鏡，以免引起刺激造成不適。

三種清潔用品雖然天然好用，但有保存期限，平均三年，存放過久會過期、結塊。由於每次使用量不多，為了避免放到過期產生浪費，陳映如不建議大量囤貨，應購買有品牌、包裝完整產品，這樣較不會因雜質過多影響清潔力。

三種清潔用品比一比
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