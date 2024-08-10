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女大生天熱胃口差反發胖…醫揭「元凶」 曝1消暑飲品讓身體更容易燃脂

記者李青縈／台北即時報導
開業診所家醫科醫師許芷瑜統整夏日肥胖三因素，包含夏天體溫調節耗能較少、活動量減少，高熱量缺乏等。減重示意圖。（本報資料照片）
開業診所家醫科醫師許芷瑜統整夏日肥胖三因素，包含夏天體溫調節耗能較少、活動量減少，高熱量缺乏等。減重示意圖。（本報資料照片）

天氣熱、胃口差卻反而變胖？一名女大生暑假期間因為太熱沒胃口，每日只吃兩餐，沒想到暑假只過了一半就胖5公斤，就醫檢查也沒發現問題，直到問診發現飲食習慣才找出兇手，經過飲食調整後，才終於瘦下來，更意外在七夕前脫單。

台灣開業診所家醫科醫師許芷瑜表示，曾經遇到一名19歲女生，一個月就胖五公斤，詢問飲食習慣才發現，雖然天氣炎熱沒胃口，但主餐以超商涼麵或輕食為主，為消暑還會喝杯手搖飲，或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋。

「這樣的飲食習慣，不胖也難」，許芷瑜說，個案雖然乍看正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上多數高油脂、高糖份食物。透過飲食調整，戒掉含糖飲品搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態比之前更好。另，個案還分享，體態改變後，意外收穫暗戀已久男同學的告白，讓她在七夕前終結單身。

許芷瑜歸類夏日肥胖的3大原因：

1、夏天體溫調節耗能較少：溫度寒冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多的能量以維持體溫；夏季炎熱反而減少生理調節體溫的耗能。

2、每日活動量減少：為了避暑，夏天減外出頻率，活動量減少、久坐時間增加。

3、高熱量與營養素缺乏：食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏。

許芷瑜也分享，消暑飲品可選擇「無糖果醋」，醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。不過，果醋仍都不能取代水，腸胃較弱的民眾也要控制攝取量，且最好在飯後飲用。

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