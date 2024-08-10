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老人排汗散熱慢 5招預防熱傷害

記者廖靜清／台北報導
老年人預防熱傷害，要多喝水，每天至少喝足2000cc；示意圖。（圖／123RF）
老年人預防熱傷害，要多喝水，每天至少喝足2000cc；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，天氣持續高溫下，中暑、熱衰竭等熱傷害事件頻傳。醫師指出，老年人對溫度的調節能力較差、排汗速度慢，是熱傷害的高危險群，提醒民眾要多注意家中長輩是否有頭暈、嘔吐、全身無力、臉色蒼白，甚至嗜睡、食欲差等症狀，這些都是中暑表現，必要時應就醫。

台灣三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟表示，老年人比一般人更容易中暑的原因，主要是老年人的感覺神經退化、排汗能力減弱，又多有三高、內分泌失調等慢性病，若是有服用鎮靜舒眠藥會導致人體對溫度不靈敏，吃抗組織胺藥物則會影響排汗。

謝嘉娟提出老年人預防熱傷害5招：

1.補充水分：不要等到口渴才喝水，每天至少喝足2000cc，茶和咖啡不要計入，且茶和咖啡利尿，適量飲用。

2.保持涼爽：室內溫度維持在26-27℃，別捨不得開冷氣，避免悶熱的環境，造成「室內中暑」。

3.透氣衣物：以淺色系為佳，選擇透氣排汗的質料，款式寬鬆、不悶住皮膚。

4.做好防曬：外出時穿戴帽子、太陽眼鏡，避開正中午時段在烈日下活動。

5.留心症狀：若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速症狀，設法降低體溫；用溫度計、血壓計，定時量測。

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