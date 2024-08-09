腸道健康攸關情緒 保持「好心腸」醫學揭奧祕

醫師指出，腸道內的微生物菌群與大腦內的神經遞質，會相互影響身體的身心狀態，形成複雜的作用網絡；示意圖。（圖／123RF）

古人常用「心腸」一詞來形容一個人的心性或情緒，這也間接說明腸道與情緒的緊密關係。一般人可能認為腸道只與消化飲食有關，但事實上，老祖宗的智慧早已體現了腸道對精神和情緒的深遠影響，而現代科學更進一步揭示了其中的奧秘。

腸道為情緒的「第二大腦」

古人認為「心」有神智、思考之意，而「腸」不僅僅是消化器官，更是與情緒密切相關的「第二大腦」，這種密切的雙向關係稱之為「腸-腦軸」。醫師葉宗儒曾在其個人社群「一葉草的白袍手札 - 帶你貼近醫學」中解釋了腸道與情緒如何相互影響。近年的科學研究發現，腸道內存在數百萬個神經元，腸道內的神經細胞與微生物共同調控身體的各種生理作用，形成了複雜的相互作用網絡。同時，腦中許多重要的神經遞質，如血清素、多巴胺、麩胺酸、神經肽等，也都參與了感覺、情緒、記憶以及神經系統的發育等生理功能。

壓力常引發腸道發炎

當我們面臨壓力的時候，會感到焦慮、莫名憂傷等情緒變化，其實「腸-腦軸」的理論可解釋此現象。醫師葉宗儒指出，壓力會刺激大腦釋放皮質醇等激素，這些激素可能導致腸道菌群失衡，引發腸道發炎等症狀。相反地，當腸道環境被破壞時，也會影響大腦功能，引發情緒波動或其他身心症狀，也因此許多有身心病症、腦血管疾病的患者常伴隨腹脹便秘等腸道問題。此外，許多帕金森患者在確診前，也常被消化系統的問題困擾著，這些現象都印證了腸道健康與全身健康之間的密切聯繫。

護好腸道 顧好情緒

綜上所述，可知「心腸」一詞簡單地闡明了腸道與情緒之間的關聯。藉此也可察覺自古以來，古人經常將「腸子」與個性、情緒掛鉤。例如，「古道熱腸」、「牽腸掛肚」、「鐵石心腸」等成語，反映了他們對於腸道與情緒關聯性的理解。

腸道不僅是消化器官，更是與情緒、精神密切相關的重要中樞。透過古人的智慧與現代醫學的結合，我們能更好地理解並掌握腸道健康的重要性，進而從根本上改善我們的身心狀況。建議養成良好的飲食和生活習慣，保護好腸道健康，就等同在保護我們的「腸腦雙核心」，從而達到身心健康的雙重保障。

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