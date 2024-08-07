養生保健／天然抗氧化劑 胡蘿蔔護心防發炎

多吃蔬菜對健康有益，紅橙色的根莖類蔬菜更有重要營養成分，它們含豐富天然抗氧化劑，可預防發炎和促進心臟健康。示意圖。(圖／123RF)

你愛吃紅蘿蔔嗎，紅蘿蔔有種特殊氣味，因此很多大人小孩都不吃。不過根據一項新的研究指出，每周吃一定分量的胡蘿蔔可顯著增加橙色根莖類蔬菜的重要營養成分，它們含豐富天然抗氧化劑，可預防發炎和促進心臟健康。

我們都知道多吃蔬菜對健康有益，蔬菜有很多天然的營養素，但有些人就是不太愛吃菜，有些菜更是完全不吃，例如很多人不敢吃紅蘿蔔，實在可惜！因為根據美國營養學會6月底在2024年營養年會上公布的一項研究指出，每周吃3份小胡蘿蔔(1份約100克)，可顯著增加橙色根莖類蔬菜的重要營養成分。胡蘿蔔富含 β-胡蘿蔔素，而除了胡蘿蔔，菠菜和羽衣甘藍等深綠色葉菜的β-胡蘿蔔素含量也很高。

這項研究針對60位年輕人進行調查，將他們分為4組，分別為：

．每周吃3次胡蘿蔔

．不吃胡蘿蔔而服用多種維生素補充劑

．同時食用胡蘿蔔和多種維生素

．既不吃胡蘿蔔也不服用補充劑作為對照組。

四個星期後，研究人員發現，吃胡蘿蔔的人皮膚中的類胡蘿蔔素增加了 10.8%，類胡蘿蔔素是天然抗氧化劑，對健康相當有益，可預防發炎和促進心臟健康。而只服用多種維生素（含有與胡蘿蔔相同的類胡蘿蔔素）的人，類胡蘿蔔素含量沒有任何變化。食用胡蘿蔔和補充劑的人則獲得了最多好處，類胡蘿蔔素增加了21.6%。

很多人挑食，但會藉由吃維生素補充劑來補足營養素。但由上述結果來看，光吃綜合維生素並不能增加身體類胡蘿蔔素含量。根據《CNN Health》訪問該研究的首席研究員、桑福德營養與飲食學系教授兼系主任Suresh Mathews博士指出，「食物第一」的概念始終是正確的，但對於那些可能無法只靠著吃食物或攝取量有限的人來說，以食物和補充劑並行，似乎才能產生更大的效果。

上述研究主要以方便食用的迷你紅蘿蔔(baby carrot)為主，不過這在台灣並不普遍，我們還是吃台灣很容易買到的紅蘿蔔才更天然也更美味。