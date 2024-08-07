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養生保健／水水喝太少 結石、痛風等4病恐纏身

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水分對於人體的不可缺乏程度，一旦水喝得少恐導４種疾纏身。(圖／123RF)
水分對於人體的不可缺乏程度，一旦水喝得少恐導４種疾纏身。(圖／123RF)

夏季炎熱，讓人總是出門沒多久便汗流浹背，你會選擇什麼飲品來消暑呢？不少人愛來杯加料的冰涼手搖飲，解渴又果腹一舉兩得，卻也因此犧牲水分的攝取。泌尿科醫師戴定恩提醒，一旦你水喝得少，身體缺水可能招來以下4種疾病。

你每天喝的水夠多嗎？還是都等到口渴了才喝水？人體有70%是水，各細胞的生化反應，包含消化、吸收、排除廢棄物、維持血液循環、調節體溫、脂肪的代謝等，都需要足夠的水分才得以進行。戴定恩提醒，水分對於人體的不可缺乏程度，一旦水喝得少恐導４種疾纏身：

󠀠1.結石

當水分攝取得少，進而影響尿量減少時，便容易導致尿液中的草酸、鈣離子、尿酸濃縮，沉澱在腎臟、膀胱以及泌尿道中，形成結石，導致排尿不適、血尿的情形發生。

2.痛風

喝水不足首當其衝的便是腎臟功能，而痛風源自於尿酸過高，少排尿容易使得廢物無法代謝出體外，長期累積後便容易致使痛風發生。

3.泌尿道感染

同樣與水喝太少、排尿太少有關的是常見的泌尿道感染。當水分攝取太少時，尿道中的細菌無法順利隨尿液排出，停留在體內的時間一旦加長，便容易引來泌尿道感染上身。

4.糖尿病

糖尿病是種常見的慢性病，它與缺水密不可分的原因，來自於當身體缺乏水分時，容易使血糖上升，當血糖值長期高於標準，便容易提高罹患糖尿病的可能。

炎炎夏日來杯冰涼飲料，雖然能使你通體舒暢，不過戴醫師仍要再次提醒愛喝手搖的朋友「勿忘喝水」，喝飲料、茶、咖啡的量，都不能取代人體水份的補充喔！

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