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熱帶魚別亂吃 當心「雪卡毒素」下肚

記者李樹人
全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加；示意圖。（圖／123RF）
全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加；示意圖。（圖／123RF）

全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加。台灣衛福部食藥署「藥物食品安全周報」中提醒，海洋溫度上升，有害藻類中雪卡毒素（Ciguatoxin）若經藻食性魚類食用、再被肉食性魚類攝食，人類有可能將雪卡毒素吃下肚。

「藥物食品安全周報」提醒，與「雪卡毒素」中毒相關的珊瑚礁魚種，包括單斑笛鯛、雙斑笛鯛、星鱠及老虎斑等。

台灣近10年來總共發生4起雪卡毒素中毒案例，其中3起中毒事件均與雙斑笛鯛有關。食藥署提醒，若食用魚類後，出現中毒不適等症狀，應立即就醫，以接受專業的治療與照護。

「藥物食品安全周報」指出，海洋溫度上升，促使有害藻類增生，如甘比亞藻（Gambierdiscus spp.）和福氏甲藻（Fukuyoa spp.），其產生的「雪卡毒素」經藻食性魚類食用、再被肉食性魚類攝食，最終，「雪卡毒素」會藉由食物鏈再被人攝入，因而導致中毒。

「雪卡毒素」最常存在於魚類內臟中，尤其是肝臟，結構穩定性高、無色無味且耐高溫，故無法藉由烹煮去除，且食用前難以察覺此無法由魚的外觀或氣味判斷是否含有毒素。

「雪卡毒素」中毒潛伏期較長，12小時內可能出現如惡心、嘔吐、腹瀉、低血壓、心搏過緩、感溫異常、頭痛及頭暈等症狀，少數病患甚至會出現癲癇，該症狀可能持續數周、數月至數年。

預防「雪卡毒素」中毒4大撇步：

1.避免食用不明來源、不知名的魚類及水產品。

2.避免食用珊瑚礁魚種的頭、魚皮、內臟和卵。

3.購買魚類及水產品時應選擇信譽良好的供應商，並避免購買重量超過3公斤的大型珊瑚礁魚種。

4.食用後若舌頭感覺異味或有麻痺感，即停止食用。

 

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