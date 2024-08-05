我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

使用生髮水後 避免和寵物頭貼頭 否則有這危險

李青縈
開業藥師花逸修提醒民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗接觸；若是服用口服生髮藥也要避免藥物接觸孕婦皮膚；示意圖，(本報資料照片)
開業藥師花逸修提醒民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗接觸；若是服用口服生髮藥也要避免藥物接觸孕婦皮膚；示意圖，(本報資料照片)

家有寵物要留心！民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗用頭「貼貼」（頭貼頭），並且洗完頭後建議要完整洗手後再觸摸寵物。藥師指出，外用生髮水對貓狗有毒，接觸到有可能會死亡；而治療雄性禿的口服生發藥，有可能傷害男性胎兒生殖器，因此孕婦要特別注意。

台灣開業藥師花逸修表示，臨床上在治療雄性禿，最常用藥物就是含有主成分米諾地爾（Minoxidil）的外用生髮水，與主成分為非那雄胺（Finasteride）的口服生髮藥。外用的Minoxidil原本是用來降血壓，有讓血管擴張效果，進一步促進毛髮生長。口服生髮藥Finasteride，則是與治療攝護腺肥大藥物同成分的藥品，差別在於兩者劑量不同，Finasteride會抑制二氫睪酮（DHT）來減緩毛囊萎縮，並促進毛髮生長。

花逸修建議，貓狗飼主若有使用外用生髮水，應該要放在寵物不易接觸的地方，避免打翻誤食。他提醒，生髮藥物若沾到衣服，也不可讓貓狗碰到避免中毒風險。另外，使用生髮產品的民眾，頭部應避免接觸貓狗，也建議徹底清洗雙手後再觸摸貓狗。若貓狗不慎接觸到生髮水，應盡速找獸醫協助。

另一方面，治療雄性禿的口服生髮藥，劑量是1毫克（mg）；而治療攝護腺的劑量是5毫克（mg），因此部分民眾為省錢，會購買5毫克（mg）劑量的攝護腺，再自行剝碎使用，以節省藥費。然而，花逸修說，藥品外層有膜衣錠，是為了避免藥物直接接觸人體皮膚，若是藥物磨碎後，不慎接觸孕婦皮膚，可能會造成男胎兒外生殖器異常；若剝碎使用也可能造成劑量不均的問題，進而影響療效。

花逸修表示，懷孕哺乳期間也不建議食用口服生髮藥，否則可能會有致畸胎的風險，若是有備孕計畫，也建議可以與醫師討論後停藥一陣再開始懷孕準備。他強調，使用任何藥品都應詳細諮詢醫師或藥師，並詳閱藥品仿單，切莫自行購藥、不諮詢專業醫療人士後就自行使用。

此外，花逸修說，貓狗若有掉毛問題也不可以使用人類的生髮水。不只可能中毒外，還可能引起貓咪嚴重的心血管問題以及呼吸困難、肝功能異常等症狀。

寵物

上一則

吃過期食品 5旬婦「肉毒桿菌」中毒送加護

下一則

物理治療師推薦… 3大運動 久站族養生必看

延伸閱讀

日鰻魚名店147人食物中毒1人死 伊勢定認：廚師沒戴手套

日鰻魚名店147人食物中毒1人死 伊勢定認：廚師沒戴手套
塗擦生髮水別和毛小孩「貼貼」 孕婦避免接觸生髮藥

塗擦生髮水別和毛小孩「貼貼」 孕婦避免接觸生髮藥
洛縣去年濫用藥物致死 人數首次趨穩

洛縣去年濫用藥物致死 人數首次趨穩
熱帶魚好看別亂吃 「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

熱帶魚好看別亂吃 「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

熱門新聞

專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

2024-08-03 05:14
清洗食材，水果應優先清洗，可拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次，接著洗蔬菜，最後才處理肉類。（本報資料照片）

防念珠菌吃進肚 水果都要洗

2024-08-02 02:00
復健科醫師林純如指出，患者因腰痛及坐骨神經痛就醫，經檢查發現為腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）

長期坐姿不良易腰椎滑脫、椎間盤突出 醫師教你「正確坐姿」

2024-07-30 05:27
精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

2024-08-03 17:18
專家指出，洗髮精添加矽靈是讓頭髮滑順、抗毛躁和保濕效果，會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會堵塞在毛囊。示意圖，（本報資料照片）

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

2024-08-02 04:45
大多數腰椎滑脫患者初期沒有明顯症狀，等到腰椎壓迫到神經，就會出現下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。（本報資料照片）

五月天石頭「腰椎滑脫」 醫師呼籲避免這三動作

2024-07-29 17:14

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者