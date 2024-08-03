落實3早原則 子宮頸癌存活率9成

專家提醒，婦女應落實3早原則「早篩檢、早發現、早治療」，避免子宮頸癌風險；示意圖。（圖／123RF）

32歲A小姐結婚後前往門診接受婚後孕前檢查，經醫師建議同時進行子宮頸抹片檢查，結果發現有癌前病變，頓時感到晴天霹靂，不過經醫師說明後，A小姐於門診進行子宮頸圓錐狀切除局部病變組織，之後定期抹片追蹤，在手術傷口復原後，A小姐不僅順利懷孕，還生下健康的寶寶。

早期無明顯症狀

台灣國健署提醒婦女，應定期接受子宮頸抹片檢查，落實三早原則，不要因為害怕結果異常而不檢查，若在癌前病變就早期發現，治療與處置相對簡單，大部分只需簡單門診手術、追蹤就能恢復健康，不過如果已演變成癌症 ，可能就需要切除子宮或接受化療、電療，對健康及生活品質影響相當大。

大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所引起的，台灣國健署說明，雖然多數HPV感染者會自行痊癒，但少部分會持續感染引起細胞惡性病變，再由癌前病變進展為子宮頸癌。

由於早期子宮頸癌並無明顯症狀或疼痛，不容易察覺異狀，因此需要透過篩檢才有機會早期發現異常病灶。以台灣為例，根據國健署癌症登記分析資料顯示，子宮頸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上，第2期個案則為7成以上，若等到第4期才被發現，5年存活率只有2成。

因此，專家呼籲，婦女應落實三早原則「早篩檢、早發現、早治療」。台灣國健署署長吳昭軍提醒，30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

已停經也要篩檢

子宮頸癌是慢性漸進疾病，潛伏時間可長達10至20年，台灣國健署強調，即使已經沒有性生活，或已經停經的婦女，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，若子宮頸癌篩檢結果異常，應到醫療院所進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及治療。

台灣國健署提醒，即使子宮頸癌篩檢結果正常，但如果出現任何異狀，也應儘速就醫做進一步確認。

（本文由「健康醫療網」提供）