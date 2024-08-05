口乾、體臭、尿色濃…恐是身體缺水信號

「錯誤飲水」有喝等同沒喝，如果常缺水容易身體疲憊，人體還會發酸發臭；示意圖。（圖／123RF）

水對於維持人體各項機能非常重要，當身體水分不足時，不一定只會透過口渴來傳達缺水訊號，也有可能通過其他的方式來釋放警訊。你知道哪些跡象是身體在提醒你該「補水」了嗎？

「Social Lab社群實驗室」觀察網路上關於「身體缺水跡象」的話題討論，發現許多人都曾因為身體缺水而「皮膚乾燥鬆弛」、「口乾舌燥」。當皮膚缺水時，皮膚恐因失去原有的保濕能力，進而產生脫屑、乾癢、黯沉等症狀。

網友詢問，每天喝2000cc至3500cc左右的水量，「不知道為什麼身體還是很缺水」，提到自己總是「嘴唇裂、皮膚乾」而感到十分困擾，引來不少熱心的網友回覆「水要慢慢喝，不能一次喝太多」，點出一次性地大量飲水容易導致身體來不及吸收，甚至讓身體在短時間內就排出水分，造成「有喝卻也沒喝」的現象。

慢性脫水所導致的「身體疲憊」、「頭痛頭暈」同樣引起不少討論，由於身體中的許多器官都依賴水分運作，若身體缺水可能會導致大腦要動用更多神經來維持代謝與功能，頭痛、疲憊感也因此油然而生。有醫師便發文表示「水含量會影響大腦的認知功能和情緒」，並直言「若體內缺水時，注意力、記憶力、反應速度以及正向情緒都會下降」。

對此，醫師也提醒道「每個人的活動量不同，但仍可從排尿次數和尿液顏色來判斷水分是否充足」，假如排尿次數太少或尿色濃於烏龍茶色，便可能是身體缺水的跡象。

另一種受到網友關注的身體缺水症狀是「體臭」，當身體內的乳酸、尿酸無法透由水分代謝出去時，可能會使廢物殘留在身體當中，使得身體味道發酸發臭。有網友提問，「為什麼有些人的體味特別濃？」，引來他人回覆直言「水喝太少」。

營養師說明「在無水將這些代謝物沖刷排出體外的情況下，身體就會發酸發臭」，建議養成分段、分時攝取水分的習慣，並依照每公斤30至40毫升的分量去補充水分，才能避免缺水帶來的擾人症狀。

（本文由「NOW健康」提供）