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塗擦生髮水別和毛小孩「貼貼」 孕婦避免接觸生髮藥

記者李青縈／台北即時報導
開業藥師花逸修提醒民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗接觸；若是服用口服生髮藥也要避免藥物接觸孕婦皮膚。示意圖。(本報資料照片)
開業藥師花逸修提醒民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗接觸；若是服用口服生髮藥也要避免藥物接觸孕婦皮膚。示意圖。(本報資料照片)

家有寵物要留心！民眾若使用生髮水後，應該避免和家中寵物貓、狗用頭「貼貼」（頭貼頭），並且洗完頭後建議要完整洗手後再觸摸寵物。台灣開業藥師花逸修指出，外用生髮水對貓狗有毒，接觸到有可能會死亡；而治療雄性禿的口服生發藥，有可能傷害男性胎兒生殖器，因此孕婦要特別注意。

花逸修表示，臨床上在治療雄性禿，最常用藥物就是含有主成分米諾地爾（Minoxidil）的外用生髮水，與主成分為非那雄胺（Finasteride）的口服生髮藥。外用的Minoxidil原本是用來降血壓，有讓血管擴張效果，進一步促進毛髮生長。口服生髮藥Finasteride，則是與治療攝護腺肥大藥物同成分的藥品，差別在於兩者劑量不同，Finasteride會抑制二氫睪酮（DHT）來減緩毛囊萎縮，並促進毛髮生長。

花逸修建議，貓狗飼主若有使用外用生髮水，應該要放在寵物不易接觸的地方，避免打翻誤食。他提醒，生髮藥物若沾到衣服，也不可讓貓狗碰到避免中毒風險。另，使用生髮產品的民眾，頭部應避免接觸貓狗，也建議徹底清洗雙手後再觸摸貓狗。若貓狗不慎接觸到生髮水，應盡速找獸醫協助。

另一方面，治療雄性禿的口服生髮藥，劑量是1毫克（mg）；而治療攝護腺的劑量是5毫克（mg），因此部分民眾為省錢，會購買5毫克（mg）劑量的攝護腺，再自行剝碎使用，以節省藥費。然而，花逸修說，藥品外層有膜衣錠，是為了避免藥物直接接觸人體皮膚，若是藥物磨碎後，不慎接觸孕婦皮膚，可能會造成男胎兒外生殖器異常；若剝碎使用也可能造成劑量不均的問題，進而影響療效。

花逸修表示，懷孕哺乳期間也不建議食用口服生髮藥，否則可能會有致畸胎的風險，若是有備孕計畫，也建議可以與醫師討論後停藥一陣再開始懷孕準備。他強調，使用任何藥品都應詳細諮詢醫師或藥師，並詳閱藥品仿單，切莫自行購藥、不諮詢專業醫療人士後就自行使用。

此外，花逸修說，貓狗若有掉毛問題也不可以使用人類的生髮水。不只可能中毒外，還可能引起貓咪嚴重的心血管問題以及呼吸困難、肝功能異常等症狀。

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