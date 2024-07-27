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易緊張…久咳不癒的20種可能 咳到快吐 小心胃食道逆流

元氣網/文山診所胸腔科醫師蔡怡萱
胃食道逆流常突然覺得喉嚨好癢，有時候甚至會咳到睡不著，患者常有看起來容易緊張的共通特點；示意圖。（圖／123RF）
胃食道逆流常突然覺得喉嚨好癢，有時候甚至會咳到睡不著，患者常有看起來容易緊張的共通特點；示意圖。（圖／123RF）

門診常常會遇到很多慢性咳嗽的病患，動輒咳上一兩個月以上，原因五花八門，細細數起來就可能有20種以上，每種原因適合掛號的門診也都不同，久咳不癒的20種原因之第三種可能：是胃食道逆流。此時需掛號「肝膽腸胃內科」。

「真假公主」電影裡，安娜塔西亞公主因為一緊張就咳嗽的毛病，被太后認了出來，發現安娜塔西亞是她是流落民間孫女，是真的公主。現實生活中，有沒有人真的一緊張就咳嗽呢？有，我自己就是一緊張就會咳嗽，咳到快吐了那一種，但當然，我不是公主，只是個容易緊張的胃食道逆流媽媽，工作趕不完，遇到小孩還要盯就特別容易發作。

患者壓力大 咳到睡不著

來診間的胃食道逆流患者，常常有一個共通的特點，看起來容易緊張，生活或是工作上有很大的壓力。症狀表現為容易腹脹，咳嗽容易在吃完東西時發生，晚上躺下來時，常突然覺得喉嚨好癢，有時候甚至會咳到睡不著。把枕頭墊高可能可以改善這種狀況。但你仔細詢問患者有沒有胃酸或食道灼熱的感覺，卻不是每個人都有，有的人只是覺得有一點胸口悶悶的。有的人會因為覺得一直吸不到氣來掛胸腔內科，最常聽到的主訴是：「覺得好像吸氣不順，沒辦法吸飽。」

呼吸不順、脹氣刺激咳嗽

仔細幫個案做身體檢查，常常會發現脹氣很厲害，喉嚨有發紅或是一顆顆像鵝卵石形狀的腫塊，個案除了咳嗽外，又沒有其他像感冒的症狀。吸氣時我們橫膈肌肉會往腹腔下壓，讓肺的空間擴大，當脹氣厲害時，橫膈就必須耗費更大的力氣，才能吸氣，導致個案覺得不好呼吸，這些患者也常常會說，好像打個嗝，氣就順了。而逆流的胃酸，雖然不一定有灼熱感，但會刺激我們咳嗽的受器，導致咳嗽，躺下來時逆流容易惡化，咳嗽就會更明顯。

在胸部影像上，有的人一照就可以看到吹得像大氣球一樣的胃。胃食道逆流本身是一種壓力易感受疾病，壓力導致胃排空變慢，逆流容易惡化，因此完美主義個性，或是工作必須承受高壓的人，很容易反覆因為為食道逆流而苦惱。

胃食道逆流為什麼停藥沒多久就又發作？門診常有已經在腸胃科治療過一輪的胃食道逆流的患者，因為咳嗽又來門診，常常都會很苦惱自己明明已經吃過好幾個月的藥了，為什麼一停藥沒多久就又胃食道逆流發作嚴重到咳嗽。

進食後 避免久坐或躺平

這時候都會提醒這些患者，胃食道逆流除了藥物減少胃酸分泌促進胃排空外，很重要的是調整生活步調，適度放鬆身心，進食後避免久坐或平躺，可以起來稍微散散步。平常避免容易逆流的飲食。至於什麼飲食容易逆流了，這點因人而異，但大部分容易不消化，需要很久才能夠排空的飲食，像是糯米；或是容易刺激胃壁的飲食，咖啡、酒，都是很常見引起症狀的食物。此外，像是粥、地瓜、含糖飲料也是會惡化症狀的食物。

氣喘…咳嗽的三大元凶

因為同屬壓力相關疾病，其實胃食道逆流也是氣喘和過敏性鼻炎常見的共病症。逆流胃酸對身體也是一種過敏原，常導致個案氣喘和過敏性鼻炎控制不好。

因此這前三大疾病是慢性咳嗽的三大元凶，久咳不癒的三大原因就是過敏性鼻炎、氣喘、胃食道逆流。

胃食道逆流的患者因為胃酸刺激咽喉，容易一直覺得喉嚨有異物感，會反覆清喉嚨和咳嗽。逆流的胃酸在躺下的時候會更容易往食道上方移動，咳嗽的症狀也會更明顯。

人們在緊張時，交感神經作用，胃的活動跟消化功能都下降，幽門括約肌會收緊，胃裡的食物不容易下到腸道，胃排空變慢，胃壓力上升，這時候逆流就容易發生。

食道和喉嚨都有咳嗽反射的神經受器，突然的逆流形成刺激就會咳嗽。所以每次要演講前，常常咳到旁人看了都很擔心，被問要不要緊，但通常站上去就好了。

安娜塔西亞因為咳嗽相認的橋段，如果剛好只是真公主和安娜兩個人都有胃食道逆流，那就糗了。

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