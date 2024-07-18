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炎夏不必戒甜 低GI水果有助控糖

廖靜清
夏天盛產西瓜，糖尿病患者應控制食用量，避免造成血糖失控；示意圖。（圖／123RF）
夏天盛產西瓜，糖尿病患者應控制食用量，避免造成血糖失控；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病患者最常被告誡「不能吃糖」，所謂的糖，包括哪些種類呢？所有含糖食物都不能吃嗎？台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，糖又分為澱粉的醣、加工過的精緻糖、乳製品的乳糖。控制血糖並不是完全「戒甜」，而是要「適量」，才能營養均衡。

陳韻婷在廣播節目分享「慢性病友的夏日飲食指南」，以糖尿病患者為例，夏天血糖失控，大多是因為水果、飲料、冰品。在毒辣的太陽下，忍不住杯手搖飲或透心涼的雪花冰，一不注意就讓血糖飆高。

糖尿病患者常詢問：「可以吃什麼水果？」陳韻婷說，在控制分量攝取的前提下，其實並沒有太大問題。所謂適量，每天不超過200公克水果，另要留意食物的GI值（升糖指數），低升糖指數的水果，一天最多吃2份；低升糖指數的水果，則每周一次。

低GI水果：低於50，奇異果、蘋果、小番茄、芭樂、火龍果

中GI水果：介於50-69，鳳梨、香蕉、芒果、木瓜

高GI水果：高於70，西瓜、荔枝、龍眼、榴槤

陳韻婷提醒，夏天盛產西瓜，香甜多汁非常美味，補水又降血壓，但是糖尿病患者可能抓不準量，或是一次切了一大盤怕浪費，全部吃下肚，血糖馬上飆升。

除了分量控制，水果攝取要在餐與餐之間，因為主餐會吃進澱粉，血糖已經上升，飯後馬上吃水果，會讓血糖上升幅度更大。陳韻婷建議，在兩餐之間吃水果較好，當成點心，穩定血糖的波動。

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