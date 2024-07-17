穿戴式裝置提醒心跳嚴重不規則 醫師：有可能是假警報

使用穿戴式裝置測量心電圖。(本報資料照片)

穿戴式裝置越來越普及，許多民眾會利用智慧手錶、智慧手環等監測心跳變化，掌控自己的健康狀況。然而，不少民眾收到裝置提醒不規則跳到，但是身體卻沒有明顯異常。台大醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道表示，門診遇到不少病人詢問，有可能「假警報」，除了事發當下觀察自己脈搏，民眾若有疑慮可以把資料記錄下來，詢問醫師交由專業判斷。

「身體沒有不舒服，但是智慧手錶卻提醒我要注意心跳？」，王宗道說，民眾若是收到穿戴式裝置提醒有問題時，應該以民眾當下是否有不舒服為判斷準則，若是都沒有異常就可以稍微放心。第二，如果發生當下穿戴式裝置就有通知，可以自己檢查脈搏觀察是否有異常，但如果事後才通知就無法採取此步驟。

最後，王宗道提醒，民眾若有疑慮可以把穿戴式裝置記錄到的心電圖或是脈搏等資訊記錄下來，何時發生、發生多久等，並把資訊交由醫師判斷。

若為簡易型心電圖機配戴的24小時心電圖檢查顯示心跳異常，王宗道表示，有時候人體移動或是配戴異常等，會讓裝置判斷出現異常，可以由醫師判斷是否為雜訊干擾。

王宗道表示，判斷內容包括心跳速率快慢，例如心跳每分鐘60至100下為正常；若為心律不整因為跳動不規則會看其平均跳動速度。醫師也會評估心跳不規則嚴重程度，偶爾不規則還是連續不規則。若沒有連續5分鐘以上的不規則跳動，並不需要太擔心，可能跟當天疲倦、壓力等有關係。

然而，病人若完全沒有症狀，醫師也會評估可能是哪種類型的心律不整，但通常沒有症狀就不需要過度擔心，重點是當下是否有出現頭暈、喘等症狀，一旦一天內心跳不規則次數超過1000次才叫需要特別關注。

馬偕醫院心臟科前主任郭任遠醫師表示，治療上若患者為持續性心房顫動，通常會在給予一段時間的抗凝血藥物後，嘗試使用「電擊整流」治療，如能恢復成正常心律，再考慮下一步治療，如熱消融、冷凍消融或是脈衝電場消融等。

然而，如病人是陣發型心房顫動，發生在48小時內，病人如併發心臟衰竭肺積水、心絞痛、昏倒或低血壓等狀況，也可考慮先做電擊整流快速處理，緩解病人症狀，但後續仍需要做房顫消融治療，以避免再發。