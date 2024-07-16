冬病夏治「三伏天」疏通氣血、改善過敏 今年敷貼時間點公開

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夏季三伏貼屬於中醫治療「冬病夏治」概念，敷貼時間選在三伏天，「三伏天」是一年中日照時間最長、陽氣最旺盛的時節，透過陽氣最旺時機點，配合屬性辛溫的中藥敷貼在特定穴位上，藉以激發體內陽氣，炎熱的「三伏天」期間，人體陽氣可得外在的陽氣相助，此時在身上敷貼辛溫、逐痰、疏通經絡的中藥製成藥餅敷貼於穴位上，相輔相成，藉此排除體內的陰寒之氣，疏通氣血流通，治療過敏、氣喘、腸胃功能不佳、皮膚炎等慢性疾病效果極佳，門診上甚至廣泛應用在婦科疾病調理。

把握炎熱夏天敷三伏貼 助改善過敏體質

台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，2024年三伏天時間選在初伏日7月15日開始，中伏在7月25日，末伏在8月23日結束，敷貼時間可選擇在7月15日至8月23日這段期間，以一周敷貼一次為主，過敏疾病時間較長者，可以以三伏天日期期間前後延長一周多敷貼1至2次加強療效。

賴睿昕表示，今年夏季氣溫較往年高，三伏貼敷貼效果較佳，但因為刺激強度增加，敷貼的局部皮膚照護需要更加小心，可能因為刺激度較強，造成皮膚紅熱症狀加劇，因此今年三伏貼敷貼時間必須根據皮膚狀態調整敷貼時間，皮膚敏感者，建議敷貼時間縮短，敷貼後隨時注意敷貼處是否有腫熱及疼痛感發生，若發生刺激過度可以先取下藥餅，因為今年節氣溫度較強力量較強，縮短敷貼時間不會影響療效，刺激過度的皮膚可以稍微用冷水緩和，敷貼後避免戶外行走時間過長，先避免泡澡及洗澡水溫過高。

慢性過敏症治療不易 中醫建議診斷後再行敷貼

賴睿昕說，夏季三伏貼傳統治療適應症為上呼吸道慢性疾病，中醫治療為整體觀平衡治療，慢性呼吸道疾病只透過肺氣相關穴位處置往往療效無法有效發揮，治療上需診斷後療效較佳，中醫師根據每個人體質及脈症需要加入腸胃相關穴位，甚至腎氣及其他穴位開通經絡的配穴方式來強化療效，臨床上治療慢性過敏往往需要考慮痰濕表現症狀，濕熱鬱伏往往讓單純敷貼藥餅產生其他症狀需要服用中藥搭配處理治療，因此，自行購買敷貼藥餅敷貼除了療效不佳外，可能產生其他病理產物無法確實透出的狀態，讓身體狀態不但無法改善，可能產生新的症狀，因此，敷貼夏季三伏貼建議診斷後再行敷貼。

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