夏日健康消暑5招 戶外運動要趁早

夏日降溫每天要喝足2000cc的水，定時補充水分；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，光是站著不動就全身汗，可能讓人不想走出戶外。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，她每天堅持固定運動，走10公里或爬樓梯，四季都不休息。為了避開過量紫外線，她選擇早上7時前出門爬山，一個小時內結束行程，避免在炙熱的陽光下曝曬太久。

譚敦慈說，曬太陽可以幫助人體合成維生素D，但是不需要在艷陽下大曬特曬，且要配戴太陽眼鏡、做好臉部防曬，避免長出斑點、黑色素沉澱。

出門運動前，先喝水提高身體的保水力；運動中，適度補水保持「水合狀態」；運動後，仍不忘喝水補足流失的水分。譚敦慈強調，夏日補水非常重要，除了調整體溫、預防脫水，也能讓運動表現事半功倍。

許多人不愛喝水，覺得白開水喝起來沒味道，譚敦慈建議，可以把蕎麥加在水裡，或是煮麥茶解渴，讓水多了一股淡淡的穀香。她提醒，勿把茶、咖啡 列入每天的飲水總量，裡頭的咖啡因、單寧酸會影響鈣質、鐵質吸收，還會利尿。

另外，夏日冰涼的手搖飲非常誘人，譚敦慈表示，含糖飲料是三高 地雷，高精製糖增加熱量，也提高罹患胰臟癌的風險，而高果糖糖漿也會間接增加尿酸的形成，容易引發痛風發作。

俗話說：「怕熱就別進廚房」，但是夏季的廚房真的好悶熱，譚敦慈力求做菜效率，減少長時間在廚房開火的熱傷害。她推薦可多準備涼拌料理，例如用醋、梅子、糖、開水醃製小黃瓜、白蘿蔔，以及把雞胸肉蒸過後拌些醬汁，清爽開胃，也保持營養均衡。

譚敦慈分享她的夏日降溫五招：

1.提早出門運動，避開在炙熱的陽光下曝曬。

2.定時補充水分，每天喝足2000cc，如果不喜歡白開水的味道，可以加蕎麥、煮麥茶。

3.縮短做菜時間，可善用定時器，就不用一直守在爐火邊。

4.廚房裝循環扇，保持空氣流通。

5.多準備涼拌菜，記得5天內吃完，且要用乾淨的筷子、餐具取食，避免細菌滋生。