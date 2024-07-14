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含糖飲料喝了更渴 中醫師：小心糖、奶讓身體發炎

記者廖靜清／台北即時報導
中醫師推薦薄荷泡水喝，潤喉止渴且清熱。（本報資料照片）
中醫師推薦薄荷泡水喝，潤喉止渴且清熱。（本報資料照片）

天氣悶熱，總想喝冰飲解渴，清涼的手搖飲是大多數人的消暑首選，但在中醫師看來，卻是甜蜜的陷阱。台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，手搖飲含糖含奶、果糖及反式脂肪，多喝恐傷身，除了囤積內臟脂肪，也會造成身體慢性發炎。

夏日手搖飲料店生意火熱，推出各種季節限定款，包括芒果、青檸、冬瓜系列，酸酸甜甜的口感再加上珍珠、粉粿、西米露等配料，熱量爆表。張家蓓說，含糖飲料容易誘發體內慢性發炎反應，且飲品所添加的蔗糖或果糖都會轉化成三酸甘油酯，造成高血脂症。

含糖飲料會刺激大腦的口渴中樞，所以感覺愈喝愈渴，且糖類會讓身體生濕痰，加重體內濕氣。張家蓓提醒，夏天一定要多喝水補充身體所需，充足的水分能加強身體代謝循環、排除濕氣，有助於調節體溫、預防中暑。

若不喜歡無味的白開水，張家蓓建議，可以泡薄荷、藿香。做法非常簡單，只要在前一天晚上將薄荷葉或藿香葉放進溫水或冷水中，就成了潤喉止渴的良方。其味道清涼，且不含咖啡因，薄荷、藿香也都有清涼解熱的特性，夏天亦能舒緩傷風感冒。

另外，也可製作蓮子心水，小小的青綠色胚芽，味苦、性寒，有很好的去心火功效。玉米鬚茶也是不錯的選擇，將玉米鬚煮水喝，具清熱祛濕利尿作用，適度飲用可代謝體內多餘水分。

黃帝內經提到，「夏傷於暑」，指的是暑氣進入人體，與體內濕氣結合，若再吃冰喝飲料，易降低身體的代謝速度，也會因為過度食用寒涼而影響人體脾胃功能。夏季養生保健，要注意防暑、留意補充水分，中醫認為此時宜多食酸味，助開胃，也生津解渴。

中醫師推薦的「加味水」

1.薄荷：薄荷有益心血管健康，天熱用來泡茶正是時候，清涼解暑。

2.藿香：藿香是常見的中藥材，飲用藿香茶可緩解口渴、多汗等問題。

3.檸檬：含有豐富維生素C，冰鎮檸檬水可解暑消熱。

4.蓮子心：中醫理論認為，苦味入心，可以幫助瀉心火、退熱消暑。

5.玉米鬚：炎夏消暑法寶，但玉米鬚茶利尿，盡量不要在睡前喝。

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