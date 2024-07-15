我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

冰淇淋頭痛 散熱吃冰別太急太快

記者 廖靜清
吃冰消暑可能引發「冰淇淋頭痛」，應小口品嘗，避免吃太急太快；示意圖。（圖／123RF）
吃冰消暑可能引發「冰淇淋頭痛」，應小口品嘗，避免吃太急太快；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，拒絕不了手搖飲的誘惑，能讓身體降溫的冰品也不錯。吃冰或喝冰水真的對身體不好嗎？為什麼吃冰會頭痛熱？熱到受不了該如何解渴與散熱呢？

冰涼飲品或冰棒可瞬間消暑氣，但也會刺激頭痛？台灣榮新診所營養師李婉萍分享，選擇少添加或無添加的冰品，才不會陷入發胖陷阱。李婉萍針對這個症狀研究了論文，發現因為吞嚥或吸入外界寒冷刺激所引起的頭痛（HICS），又稱為「冰淇淋頭痛」，原因低溫過度刺激上顎的神經中樞，導致血管擴充，引發一陣突如其來的頭痛。

李婉萍提到，喝冰水比吃起吃冰，更容易引發頭痛。論文顯示，當受測對象喝了冰水之後，腦部血管的阻力會隨之降低，顱內動脈平均血流速度（MFV）顯著增高，使得大量血液通過造成刺戳型的疼痛。

另有文獻指出，與冰塊相比，飲用冰水而誘發「冰淇淋頭痛」的潛伏期明顯縮短，且更為頻繁，疼痛強度也較高。李婉萍提醒，吃冰時慢慢地、小口品嘗，避免太急太快引發「冰淇淋頭痛」。

夏日吃冰，李婉萍建議多注意內容物標示，添加物愈少愈好。以糖和果汁為主的冰棒，熱量相對低；加了奶油、煉乳或全脂奶粉所製成的冰淇淋，熱量都會升高不少。若再加上糖分，當心造成體重的負擔，以及血糖失控。

低溫

上一則

夏天熱腦中風不可輕忽 主動脈剝離手術醫師賣命又賣肝

延伸閱讀

南灣居民迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折、商場納涼

南灣居民迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折、商場納涼
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
南灣迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折

南灣迎高溫 西瓜熱銷、冰點打折
「中國迎死亡高峰」論文 觸三中全會霉頭被封

「中國迎死亡高峰」論文 觸三中全會霉頭被封

熱門新聞

超慢跑推廣人徐棟英（左二）。(記者蘇健忠／攝影)

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

2024-07-13 02:40
白內障是眼睛常見的老化疾病。示意圖。（123RF）

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

2024-07-07 17:26
開業營養師徐子雅表示，匯整藝人蔡依林過去受訪談及的瘦身方式，歸納出關鍵減重概念為「少吃會讓身體發炎的食物」。（本報資料照片）

減肥就是少吃？營養師整理蔡依林減重方式曝「1關鍵」

2024-07-13 17:24
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)

用完漱口水用清水？常見3大迷思

2024-07-09 02:00
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）

野生周潤發皮膚驚見多顆突起物 醫曝最有可能是這種瘤

2024-07-10 05:01
中醫師推薦薄荷泡水喝，潤喉止渴且清熱。（本報資料照片）

含糖飲料喝了更渴 中醫師：小心糖、奶讓身體發炎

2024-07-14 06:22

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火