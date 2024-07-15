冰淇淋頭痛 散熱吃冰別太急太快

吃冰消暑可能引發「冰淇淋頭痛」，應小口品嘗，避免吃太急太快；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，拒絕不了手搖飲的誘惑，能讓身體降溫的冰品也不錯。吃冰或喝冰水真的對身體不好嗎？為什麼吃冰會頭痛熱？熱到受不了該如何解渴與散熱呢？

冰涼飲品或冰棒可瞬間消暑氣，但也會刺激頭痛？台灣榮新診所營養師李婉萍分享，選擇少添加或無添加的冰品，才不會陷入發胖陷阱。李婉萍針對這個症狀研究了論文，發現因為吞嚥或吸入外界寒冷刺激所引起的頭痛（HICS），又稱為「冰淇淋頭痛」，原因低溫 過度刺激上顎的神經中樞，導致血管擴充，引發一陣突如其來的頭痛。

李婉萍提到，喝冰水比吃起吃冰，更容易引發頭痛。論文顯示，當受測對象喝了冰水之後，腦部血管的阻力會隨之降低，顱內動脈平均血流速度（MFV）顯著增高，使得大量血液通過造成刺戳型的疼痛。

另有文獻指出，與冰塊相比，飲用冰水而誘發「冰淇淋頭痛」的潛伏期明顯縮短，且更為頻繁，疼痛強度也較高。李婉萍提醒，吃冰時慢慢地、小口品嘗，避免太急太快引發「冰淇淋頭痛」。

夏日吃冰，李婉萍建議多注意內容物標示，添加物愈少愈好。以糖和果汁為主的冰棒，熱量相對低；加了奶油、煉乳或全脂奶粉所製成的冰淇淋，熱量都會升高不少。若再加上糖分，當心造成體重的負擔，以及血糖失控。