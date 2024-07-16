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醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

多喝水可防中暑 別等流汗才補充

廖靜清
夏天多喝水可以防中暑，但要喝在對的時間，而不是等到流汗才補水；示意圖。（圖／123RF）
夏天多喝水可以防中暑，但要喝在對的時間，而不是等到流汗才補水；示意圖。（圖／123RF）

衰竭頻傳。中醫師說，夏日氣虛生熱，流汗過多容易耗損心氣，建議可以多吃滋陰補氣的食物。

台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，很多人以為流汗就是排毒，但是狂流汗可能是身體「太虛」。如果夏天熱到爆汗，再加上頻繁進出冷氣房，當心溫差太大而出現倦怠、無力、頭痛、噁心，小心是中暑現象。

多喝水可以預防中暑，但喝水要在對的時間，張家蓓分享，不少民眾詢問：「我明明喝很多水，為什麼還會中暑？」其實在出門前或運動前，就要先補充水分，而不是等到流汗才補水，身體吸收水分會有時間差，進入血液後，才會被輸送到全身。

在運動過程中，每小時的流汗量其實相當驚人，電解質也隨汗水而流失，嚴重失衡會導致中暑。張家蓓建議，補充電解質不光是喝運動飲料，因為含糖飲品易讓體溫上升、加速脫水，雖然運動飲料的熱量看似比其他手搖飲低，但喝多了也會增肥。

張家蓓表示，只要均衡飲食，就能攝取身體所需的鉀、鎂、鈣等電解質。玉米、小黃瓜含有豐富的鉀、鎂，且含水量豐富，可幫助人體補充水分。例如用小黃瓜、玉米準備雞肉炒小黃瓜、燉煮玉米排骨湯等料理，補蛋白質也補電解質。

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