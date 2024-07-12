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冷凍蔬菜、新鮮蔬菜 營養差不多 學者：重點是增加攝取量

編譯潘勛
專家指出，目前的冷凍蔬菜比起鮮採蔬菜，其實營養程度差不多；示意圖。（圖／123RF）
專家指出，目前的冷凍蔬菜比起鮮採蔬菜，其實營養程度差不多；示意圖。（圖／123RF）

新鮮蔬菜還是立即冰凍蔬菜比較營養？很多人認為是前者，但研究指出，兩者含的維他命及礦物質其實數量相似。營養學者布朗博士(Stephanie Brown)指出，要買新鮮還是冷凍蔬菜，要看成本、便利取得、個人偏好等層面，但最主要目標在增加大眾的蔬菜攝取量。

「verywell health」網站報導，目前美國人攝食足夠蔬菜的比例只有十分之一，所以大多數營養學者都建議多攝食蔬果。

生鮮果菜超市裡堆著很多富含營養的豌豆、花椰菜、玉米及紅蘿蔔。這些便利易得的預採蔬菜上架期更長，價格一般也比新鮮蔬果便宜。

有執照營養師拉葛羅斯(Michael Laguros)指出，新鮮及冷凍果菜一般來說，營養相似，有得比；如果是他，倒寧可著重在對消費者最好的那種果菜，例如成本、方便取得，以及個人偏好，主要的目標還是在增加蔬菜的整體攝食量。

目前在超市可買的冷凍蔬菜都是在最成熟的時候採摘、煮洗及快速冷凍，所以保留住營養特質。戴維斯加州大學營養及食物科學教授斯勒普斯基(Carolyn Slupsky)表示，基本上大多數冷凍蔬菜都經過煮洗，要不是浸泡在沸水就是經過蒸氣，以阻止酶類再催熟蔬菜，而降低後來蔬菜的品質。

冷凍蔬菜經過處理再送到超市，有人很在意加工食品，因此可能好奇是否該避免冷凍蔬菜。但埃爾納奇布(Sara Elnakib)博士指出，自己可以了解避免加工食品這種建議，會造成困擾，但是除非完全生食，不然大家每一項吃的食品，都得先處理。

冷凍蔬菜跟其他加工超多的食品不一樣，不會影響健康；它們的加工量最低，只是除掉不可食用部位、延長上架期。這樣的加工量不會激烈改變原始產品，不會導致負面的健康影響。

加州大學

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