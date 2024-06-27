痛風別怕豆類 豆芽也可以吃

黃豆或黑豆煮熟後直接吃，比起吃豆製品（豆腐、豆干），能攝取到更多的膳食纖維。（圖/123RF）

有痛風，就不能吃豆類食物？台灣尿酸高的民眾常會禁吃豆類製品，就是典型的「不用限、卻怕到不敢吃」的最好例證。依據2004年一項研究顯示，攝取包括豆類、蘆筍的所謂植物類高普林食物，並不增加痛風發作的風險。

此外，坊間有一說是痛風要避免吃「豆芽菜」的說法，高雄長庚醫院營養師吳靜宜表示，依照食物的成分特性，可分為六大類，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。

其中，綠豆屬全穀雜糧類，可提供較多的碳水化合物及豐富的膳食纖維；黃豆屬豆魚蛋肉類，可提供較多的蛋白質及油脂；綠豆芽、黃豆芽屬蔬菜類，可提供較低的熱量及豐富的膳食纖維。

黃豆和綠豆皆屬於雙子葉植物，兩者在萌發後，皆有子葉中碳水化合物和蛋白質分解成小分子，提供兩者在發育出胚芽、胚軸（胚莖）、胚根所需養分的特性。

隨著胚芽、胚莖、胚根的發育及子葉內部原營養成分（碳水化合物、蛋白質）的轉化後，經分析成分特性後，綠豆芽、黃豆芽歸於蔬菜類。土豆（花生）根據其成分特性，被歸類為油脂與堅果種子類。

與小茴香一起烹調 避免脹氣

高雄市立大同醫院營養師劉芸寧指出，因為人體無法製造可分解寡糖鍵結的α-半乳糖苷酶（alpha-galactosidase），導致豆科植物內富含的蜜三糖（棉籽糖）、水蘇糖和毛蕊花糖等寡糖，到達結腸前無法分解，被結腸中的細菌發酵而產生氣體，導致脹氣。另外，膠質、皂苷、膳食粗纖維等成分也容易引發脹氣。

研究發現，一些食品加工方式，例如脫殼（皮）、發芽、浸泡、各種熱處理（煮沸、微波烹調等）、酵素處理、發酵（如納豆），皆可降低豆類中寡糖，減少脹氣不適的狀況。

此外，小茴香與豆類一起烹調，也可以避免脹氣。小茴香中含有多種成分的茴香油，有助於放鬆腸道，促進腸道氣體排出，減少腸道氣體的累積，幫助刺激消化液分泌，促進食物消化，避免食物於腸道停留太久，腐敗菌作用而產生過多氣體。適量將小茴香與豆類一起烹調，的確可以適用於某些民眾，減少腸道有害細菌的成長，進而降低腸道氣體產生。

豆類煮熟 攝取更多膳食纖維

值得注意的是，黃豆或黑豆煮熟後直接吃，比起吃豆製品（豆腐、豆干），能攝取到更多的膳食纖維。此外，也有些營養素會在製作豆製品過濾豆渣的過程中被丟棄。所以吃新鮮的黃豆、黑豆，可獲得更多營養素與膳食纖維。

從台灣地區食品營養成分資料庫分析結果來看，兩者營養價值是不同的。當黃豆、黑豆製作成豆腐、豆干，豆類中的膳食纖維、維生素A、β-胡蘿蔔素等營養成分都已流失，幾乎不存在；另外，維生素B6、鎂等也會大幅減少。但製作豆腐、豆干的過程中會添加食用石膏，因此部分豆製品含較多鈣質。

坊間盛傳，痛風患者不宜攝取過多豆類，是真的嗎？營養師表示，這個觀念該修正了，根據新的研究結果指出，吃豆腐雖然會增加血漿中尿酸濃度，但同時也增加尿酸清除率與尿酸排泄率。根據台灣國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，黃豆製品、蕈、菇攝取頻率跟尿酸呈現負相關。

2014年一個研究分析食物中普林含量，每百公克豆漿為22毫克、豆腐為20毫克、毛豆為47.9毫克；相較之下，豬肝為284.8毫克、豬腎為195毫克、豬里脊肉為119.7毫克，比豆類食物高得多。

建議痛風患者遵循以下生活型態，可減少或避免急性痛風發作，包括維持標準的體重（BMI值18.5至24）及腰圍（男性<90公分、女性<80公分）、適量增加身體活動（中等強度、每周150分鐘）。