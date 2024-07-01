我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

遠離熱傷害 3招預防 5步驟急救 這些症狀速就醫

鄒尚謙
天氣炎熱小心中暑，更要慎防熱傷害，若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、輕微的意識混亂等症狀，應緊急尋求醫護協助；示意圖。（圖／123RF）
天氣炎熱小心中暑，更要慎防熱傷害，若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、輕微的意識混亂等症狀，應緊急尋求醫護協助；示意圖。（圖／123RF）

天氣炎熱，小心中暑，不是只有白天，夜間也有中暑的危險。台灣衛福部國健署提醒，容易發生熱傷害的環境，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內，因此提供預防熱傷害3招、急救5步驟，遠離中暑威脅。

台灣氣象署副署長呂國臣指出，氣溫持續飆高，體感溫度變高讓人難受，濕度高導致皮膚難散熱、汗流不出來，容易中暑。除了白天外，如果夜間溫度高，濕度又高，體感溫度仍會接近攝氏35度、36度(華氏95度、96.8度)，務必好好散熱，否則夜間也會睡不安眠。

帶兒童活動或家庭旅遊，環境溫度愈來愈高，可說是中暑、熱急症的高峰期，提醒家長與學童，不論室內與室外遊玩，都要注意預防熱傷害，減少熱急症的發生。

補充水分 減少熱急症

1.保持「涼」爽：穿著淺色、透氣上衣，室內空間保持涼爽通風，外出時盡量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合的防曬用品。

2.「補」充水分：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代。

3.隨時留「心」：避免早上10時到下午2時外出；若搭車或開車，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

通風散熱 5步驟急救

1.蔭涼通風：當出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食欲不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫環境，到蔭涼通風處。

2.鬆脫衣物：移除身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並平躺、足部稍微抬高，若出現有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。

3.泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或是用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於頸部、腋窩和鼠蹊部。

4.補充涼水：若意識清楚，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清的現象，則不可給予飲水。

5.盡速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急尋求醫護人員協助。

高溫

上一則

胸悶當中暑 高溫熱出心肌梗塞 醫：多喝水是關鍵

下一則

天熱吃冰更熱 中醫促多喝常溫水 4食材補氣除濕

延伸閱讀

日本氣象廳示警防中暑 7月到9月高溫恐更甚以往

日本氣象廳示警防中暑 7月到9月高溫恐更甚以往
台飆極端高溫6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

台飆極端高溫6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門
高溫致死3傷害：中暑、心臟超負荷、脫水

高溫致死3傷害：中暑、心臟超負荷、脫水
孩童中暑、熱傷害該如何急救？5步驟自救方法學起來

孩童中暑、熱傷害該如何急救？5步驟自救方法學起來

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。（取材自食用玩家-食藥署臉書粉專）

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

2024-06-29 02:40
台灣新冠疫情持續升溫。民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

天選之人也中了 新冠再流行症狀慘 網：喉嚨像刀割、燒到出幻覺

2024-06-27 00:30
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2024-06-23 22:15
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。（圖／123RF）

羽衣甘藍 保骨護心抗發炎

2024-06-27 02:00
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫