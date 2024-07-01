遠離熱傷害 3招預防 5步驟急救 這些症狀速就醫

天氣炎熱小心中暑，更要慎防熱傷害，若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、輕微的意識混亂等症狀，應緊急尋求醫護協助；示意圖。（圖／123RF）

天氣炎熱，小心中暑，不是只有白天，夜間也有中暑的危險。台灣衛福部國健署提醒，容易發生熱傷害的環境，包括高溫 悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內，因此提供預防熱傷害3招、急救5步驟，遠離中暑威脅。

台灣氣象署副署長呂國臣指出，氣溫持續飆高，體感溫度變高讓人難受，濕度高導致皮膚難散熱、汗流不出來，容易中暑。除了白天外，如果夜間溫度高，濕度又高，體感溫度仍會接近攝氏35度、36度(華氏95度、96.8度)，務必好好散熱，否則夜間也會睡不安眠。

帶兒童活動或家庭旅遊，環境溫度愈來愈高，可說是中暑、熱急症的高峰期，提醒家長與學童，不論室內與室外遊玩，都要注意預防熱傷害，減少熱急症的發生。

補充水分 減少熱急症

1.保持「涼」爽：穿著淺色、透氣上衣，室內空間保持涼爽通風，外出時盡量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合的防曬用品。

2.「補」充水分：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代。

3.隨時留「心」：避免早上10時到下午2時外出；若搭車或開車，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

通風散熱 5步驟急救

1.蔭涼通風：當出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食欲不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫環境，到蔭涼通風處。

2.鬆脫衣物：移除身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並平躺、足部稍微抬高，若出現有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。

3.泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或是用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於頸部、腋窩和鼠蹊部。

4.補充涼水：若意識清楚，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清的現象，則不可給予飲水。

5.盡速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急尋求醫護人員協助。