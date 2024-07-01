我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

天熱吃冰更熱 中醫促多喝常溫水 4食材補氣除濕

廖靜清
吃蓮子有助於降火、養心安神。（本報資料照片）
吃蓮子有助於降火、養心安神。（本報資料照片）

炎熱天氣讓人感到煩躁不安，而暑氣也使身體大量流汗。康華中醫診所院長張家蓓說，氣溫動輒攝氏35度(華氏95度)以上，體溫也跟著上升，進進出出冷氣房，體溫恆定機制一時調節不過來。

張家蓓說，體溫處於攝氏37.5-37.8度(華氏99.5度-101.3度)，身體不僅濕熱，還不斷地上火，最典型的表現是疲倦無力、身體困重，整個人昏昏沉沉沒精神。建議多吃當季的水果瓜類，有助於利尿，以及排除身體濕氣、清熱解毒。另外，可以利用食補祛濕，健脾補氣。

夏季補氣除濕食材

1.白茅根：古代常用白茅根入湯，可清熱潤肺、生津解渴。

2.荷葉：清熱利濕又消水腫，具有清心解暑功效。

3.茯苓：幫助調節體內的水分代謝，主要用於清熱解毒。

4.蓮子：有助於降火、養心安神；蓮子心則另有清心火功效。

天氣熱，吃冰、喝冰水易降低新陳代謝，張家蓓提醒，冰水雖然可以迅速降低體溫，但當心愈喝愈熱，還會對心血管產生影響。大口狂灌冰水時，身體為了維持恆定狀態，會產熱來減少低溫造成的刺激，反而更熱。

張家蓓建議，多喝「常溫水」，尤其在冷氣房中，感覺不到身體水分流失，每天固定喝足2000cc，才能避免缺水的問題。另外，運動前，可先喝500cc溫水，因為運動會大量出汗，若是運動後才喝水，這時身體已經處於缺水狀態。

除了補氣除濕的食療，以及多喝水調節體溫，張家蓓推薦按摩「大椎穴」。位於第七頸椎下方的大椎穴，是有助於散發體熱的穴位，若出現類似中暑症狀時，按摩或輕拍大椎穴，或是使用吹風機熱吹，可散去體內所積藏的熱氣，疏風清熱益氣。

天熱吃冰易降低新陳代謝，應多喝「常溫水」保健身體；示意圖。（圖／123RF）
天熱吃冰易降低新陳代謝，應多喝「常溫水」保健身體；示意圖。（圖／123RF）

低溫

上一則

2個月大嬰兒先天性梅毒 媽媽2次產檢沒發現異狀

延伸閱讀

美國中醫公會會長薛初龍：針灸緩解加州鴉片類藥物危機

美國中醫公會會長薛初龍：針灸緩解加州鴉片類藥物危機
【食力】身體能量失衡「上火」？ 中醫師推薦這些飲食降火氣

【食力】身體能量失衡「上火」？ 中醫師推薦這些飲食降火氣
紐約中醫學院秋季班招生執照針灸師的搖籃

紐約中醫學院秋季班招生執照針灸師的搖籃
「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎

「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。（取材自食用玩家-食藥署臉書粉專）

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

2024-06-29 02:40
台灣新冠疫情持續升溫。民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

天選之人也中了 新冠再流行症狀慘 網：喉嚨像刀割、燒到出幻覺

2024-06-27 00:30
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2024-06-23 22:15
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。（圖／123RF）

羽衣甘藍 保骨護心抗發炎

2024-06-27 02:00
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫