天熱吃冰更熱 中醫促多喝常溫水 4食材補氣除濕

吃蓮子有助於降火、養心安神。（本報資料照片）

炎熱天氣讓人感到煩躁不安，而暑氣也使身體大量流汗。康華中醫診所院長張家蓓說，氣溫動輒攝氏35度(華氏95度)以上，體溫也跟著上升，進進出出冷氣房，體溫恆定機制一時調節不過來。

張家蓓說，體溫處於攝氏37.5-37.8度(華氏99.5度-101.3度)，身體不僅濕熱，還不斷地上火，最典型的表現是疲倦無力、身體困重，整個人昏昏沉沉沒精神。建議多吃當季的水果瓜類，有助於利尿，以及排除身體濕氣、清熱解毒。另外，可以利用食補祛濕，健脾補氣。

夏季補氣除濕食材

1.白茅根：古代常用白茅根入湯，可清熱潤肺、生津解渴。

2.荷葉：清熱利濕又消水腫，具有清心解暑功效。

3.茯苓：幫助調節體內的水分代謝，主要用於清熱解毒。

4.蓮子：有助於降火、養心安神；蓮子心則另有清心火功效。

天氣熱，吃冰、喝冰水易降低新陳代謝，張家蓓提醒，冰水雖然可以迅速降低體溫，但當心愈喝愈熱，還會對心血管產生影響。大口狂灌冰水時，身體為了維持恆定狀態，會產熱來減少低溫 造成的刺激，反而更熱。

張家蓓建議，多喝「常溫水」，尤其在冷氣房中，感覺不到身體水分流失，每天固定喝足2000cc，才能避免缺水的問題。另外，運動前，可先喝500cc溫水，因為運動會大量出汗，若是運動後才喝水，這時身體已經處於缺水狀態。