馬來貘飛到台灣卻熱死 醫提醒人類也會：室內寧可吹熱風也別悶

從日本赴台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，下機後發現死亡。(北市動物園提供)

近來亞洲天氣非常炎熱，日本 馬來貘「英雄」（ひでお，Hideo）抵台也意外「熱死」，獸醫解剖後初步研判為「熱緊迫」，更有多重器官衰竭症狀。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，人體在密閉、通風不良又高溫 的地方待太久也會跟動物一樣熱中暑，死亡風險相當高，即使在室內，覺得悶熱時要趕緊降溫，若不開冷氣也多補充水分，可透過冰涼的冷飲、水果等，控制體溫不要超過35度。

日本橫濱動物園 的2歲馬來貘「英雄」（ひでお，Hideo），日前交換到台做血緣交流，卻在機上意外猝死，由台大獸醫團隊解剖後。園內獸醫室主任賴燕雪表示，英雄除了有外觀頭部有大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷，且全身肌肉蒼白、多發出血、皮下出血、氣腫，肺部全面性嚴重肺水腫、瘀血與出血，體溫更高達41度，初步推是「熱緊迫」引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

不僅馬來貘會因為天氣熱而有死亡風險，人體也得注意環境溫度。柳朋馳指出示，天氣炎熱，若民眾不開冷氣等降溫設備，就得要留意室內的溫度、濕度，尤其最近下雨前後濕度高，不僅會熱還會悶，可能室內顯示32、33度，但體感溫度其實已經34、35度了，達到初步熱傷害的溫度。有時覺得悶熱再開冷氣時，其實也已是輕度熱傷害的程度了。

馬來貘因熱緊迫死亡，更伴隨全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。柳朋馳說，人體在過熱環境中也會出現類似症狀，動物生理機能需要血液循環，若因熱而蒸散太多水分，重大器官「心臟、大腦、腎臟」等需要高度血流維持運作的器官就會急性損傷。

柳朋馳指出，熱傷害會導致人體慢慢脫水、電解質異常，當血液灌流不足，就會導致身體組織沒有足夠的氧氣使用，當心臟、大腦因為熱傷害而急性損傷，就會有立即性的死亡風險。

有時長輩捨不得開冷氣，就得更注意熱傷害的可能。柳朋馳提醒，室內不開冷氣，通風順暢就相當重要，寧可是熱風但氣流通暢，也不要讓室內悶住，空氣無法對流；待在冷氣房也要注意水分補充，避免身體調控溫度的機制異常，導致慢性脫水。