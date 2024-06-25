堅果、胡蘿蔔、菠菜、枸杞…7大護眼食物吃了沒

胡蘿蔔富含維生素E，具有抗氧化功能，能緩解眼部疲勞、修護藍光對眼睛的傷害，維生素A也能改善夜盲症。（圖／123RF）

眼睛是靈魂之窗，幫助感知、體驗世界，但日常生活、工作中，眼睛很容易出現損傷，適量攝取各類對眼睛有益的營養素能有效保養眼睛。胡蘿蔔、南瓜、菠菜、堅果、枸杞、酪梨、香菜被指是7大護眼食物，可守護靈魂之窗。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「護眼食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護眼食物排行。

胡蘿蔔可與葉黃素一起吃

觀察近一年網友針對「護眼食物」的相關話題討論，可以發現「胡蘿蔔」最受到網友熱議，胡蘿蔔擁有豐富的營養價值，其富含的維生素E具有強大的抗氧化功能，能適度緩解眼部疲勞、修護藍光對眼睛的傷害，而維生素A也能改善夜間視力、夜盲症。

有網友便分享自己的護眼小撇步，認為除了每天花一些時間熱敷雙眼外，日常飲食中也可以「適時來點胡蘿蔔」，並提到其能幫助防止黃斑部病變等眼疾。部分網友也發問道「聽說胡蘿蔔不能與葉黃素一起吃，這是真的嗎」，引來不少專業機構、醫生回覆，表示適度攝取胡蘿蔔對葉黃素吸收影響不大，請民眾不用過度擔心。

補充南瓜、菠菜可防眼疾

如果不喜歡吃胡蘿蔔，南瓜、菠菜也是不錯的選擇，兩者除了含有維生素A、C、E外，更富含葉黃素，對於預防夜盲症、乾眼症與白內障等眼睛疾病有所助益；不少網友也提到自己對相關料理的喜愛，如「南瓜濃湯口感層次豐富、製作又簡單」、「奶油菠菜能減去澀澀的口感」，讚其不僅美味還能護眼。不過，醫生也提醒南瓜對某些人有耐受性、過敏的問題，建議多留意自身體質是否適合食用。

「堅果」富含多種礦物質、油酸與鐵，除了護眼，還可降血脂血壓，減輕貧血症狀。（圖／123RF）

另外，堅果也是經常被網友點名的護眼食物，許多醫生提到堅果除了有護眼的功效外，因其富含多種礦物質、油酸與鐵，所以能夠降血脂血壓，甚至還能減輕貧血症狀；更有網友表示「小朋友不喜歡其他料理的話，可以試試看堅果」，點出奶香十足的堅果讓愛挑食的孩子也能好好護眼。

除了透過攝取正確營養來保養我們的眼睛之外，避免過度使用藍光產品、適時讓眼睛放鬆及定期視力檢查等，也都是護眼的不二法門。你也想擁有明亮、能「明察秋毫」的眼睛嗎？不妨從現在開始養成良好習慣。

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