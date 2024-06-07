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避免腰傷 強化核心是最好的護腰保養

記者廖靜清
急性腰痛該怎麼緩解？製表／廖靜清
急性腰痛該怎麼緩解？製表／廖靜清

想避免腰傷，台灣桃園長庚醫院體適能中心主任林瀛洲表示，除了姿勢要保持正確，強化核心是最好的護腰保養。

林瀛洲說，如果身體核心肌群力量不夠，久站或久坐者，會讓脊椎承受過多的壓力，不僅容易腰痛，也可能因為外力碰撞，造成軟組織受傷，建議可藉由運動來強化全身核心肌群。

林瀛洲表示，85%的腰背痛患者是屬於機械性下背痛，原因是身體結構不夠強壯，失去穩定性。以運動員為例，上場比賽經常有肢體接觸、推擠和碰撞，日常訓練會加強核心肌群，提高整體平衡力、更有力地支撐全身。

避免久坐 預防腰部傷害

現代人經常久坐，加上長時間坐在電腦前的不自覺前傾，讓人肌肉緊繃、慣性駝背；長期姿勢不良或太少活動四肢，容易感到腰部與背部不適。腰部受傷如果只貼膏藥消炎止痛，林瀛洲說，這只能暫時減緩疼痛，應就醫診斷找出是肌肉、韌帶還是肌腱受損，或是坐骨神經痛，應解決根本原因。

有關腰痛，輕則感到不舒服，重則影響走路、站立，若是軟組織反覆損傷，可能變成慢性腰痛，當天氣陰雨濕冷變化，疼痛症狀更明顯。日常該如何保養腰部？林瀛洲建議，養成規律運動，強化核心肌群、維持肌肉質量，重新找回結構平衡，達到保護腰背、脊椎的效果。

棒式動作 有助強化核心

核心肌群強壯能夠穩定軀幹，幫助矯正體態，就能減少姿勢不良狀況，不易產生腰痛、背痛、肌肉痠痛等症狀。鍛鍊核心可選擇棒式基礎動作，或搭配呼吸的深蹲，林瀛洲強調，如果腰部受過傷，更應該適量運動使肌肉放鬆，改善緊繃和痠痛情況。

醫師提醒，經常久坐加上長時間坐在電腦前，會讓人不自覺前傾、肌肉緊繃，長期姿勢不良...
醫師提醒，經常久坐加上長時間坐在電腦前，會讓人不自覺前傾、肌肉緊繃，長期姿勢不良就容易感到腰背不舒服；示意圖。（圖／123RF）

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