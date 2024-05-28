牙齒「掃黃」 美白方法比一比 洗牙也是1招

洗牙也有助於牙齒美白，除了預防口腔疾病，還能同時達到亮白效果；示意圖。（圖／123RF）

擁有一口潔白亮麗的牙齒是許多人嚮往的事情，不僅能提升自信，更是經營個人形象重要的一環。那麼究竟有哪些方式能夠挽救泛黃的牙齒、讓牙齒恢復亮白呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「牙齒美白方式」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的牙齒美白方式。

觀察近6個月內網友針對「牙齒美白方式」相關話題的討論，可以發現陶瓷貼片、美白牙貼等「牙齒貼片」最受到網友熱議。陶瓷貼片不只可以自己選擇色階，貼上後立刻見效，也不會有染色問題，若保養得當甚至能使用10至20年以上，適合想要一次根除黃牙問題的人，讓網友直呼「做完只有後悔。當初幹嘛不早一點做。」、「保養得好可以用10年欸，10年（1顆）只花2、3萬(約621-931美元)而已」，認為以長期來看CP值相當高。

使用牙齒貼片、冷光美白與美白牙膏，皆有助於讓原本發黃的牙齒美白；示意圖。（圖／123RF）

不過，也有人提到，做陶瓷貼片前需要磨掉約0.3至0.5mm厚的原生牙齒，「我看過很多人都磨到剩小小尖尖的感覺很傷」，也有曾做過的人表示「多貼了1個貼片上去增加厚度，看起來牙齒暴暴凸凸的不是很秀氣」，建議進行貼片前要經過專業醫師的診斷或評估。

而市售的「美白牙貼」則有購買方便、價格實惠且操作容易等優點，能輕鬆進行居家美白，但網友也提醒，部分美白牙貼「（成份）含有很多不確定的漂白劑」，長期使用可能會導致牙齒敏感、牙齦發炎等問題，若有疑慮可先諮詢專業建議。

在齒面塗上美白劑、再利用低溫 藍光使其發揮氧化還原作用，藉以達到美白效果的「冷光美白」也受到不少網友討論。與陶瓷貼片不同，冷光美白不會侵蝕或損害牙齒結構，成為許多不想對牙齒造成永久性傷害的民眾的首選；就有做完療程的網友推薦道「美白結束後我（牙齒）居然白了4個色階，亮度也提升了許多，超級有感。」大讚其美白效果立即，並可維持1至2年。

不過，也有人指出，進行冷光美白後短期內可能會因藥劑而有牙齒敏感的情況，因此施作完的24小時內要避免飲用咖啡 、茶飲，以及溫度極端的飲品。

此外，「洗牙」也是常見的牙齒美白方式之一，過程中可以檢查自己是否有蛀牙，並清除牙結石、牙菌斑以及牙齒表面的茶漬、咖啡漬等色素沉澱，預防口腔疾病的同時達到亮白效果。然而，網友也指出，洗牙僅能幫助恢復原本的齒色，若本身牙齒就偏黃，相較其他美白療程效果可能較不顯著。

你也正為齒色感到困擾嗎？除了參考上述網友熱議的牙齒美白方式外，也別忘了在日常生活中保持良好的飲食與衛生習慣，定期並適度地清潔口腔，才是維持牙齒健康和亮白的不二法門。

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