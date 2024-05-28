我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

牙齒「掃黃」 美白方法比一比 洗牙也是1招

NOW健康
洗牙也有助於牙齒美白，除了預防口腔疾病，還能同時達到亮白效果；示意圖。（圖／123RF）
洗牙也有助於牙齒美白，除了預防口腔疾病，還能同時達到亮白效果；示意圖。（圖／123RF）

擁有一口潔白亮麗的牙齒是許多人嚮往的事情，不僅能提升自信，更是經營個人形象重要的一環。那麼究竟有哪些方式能夠挽救泛黃的牙齒、讓牙齒恢復亮白呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「牙齒美白方式」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的牙齒美白方式。

觀察近6個月內網友針對「牙齒美白方式」相關話題的討論，可以發現陶瓷貼片、美白牙貼等「牙齒貼片」最受到網友熱議。陶瓷貼片不只可以自己選擇色階，貼上後立刻見效，也不會有染色問題，若保養得當甚至能使用10至20年以上，適合想要一次根除黃牙問題的人，讓網友直呼「做完只有後悔。當初幹嘛不早一點做。」、「保養得好可以用10年欸，10年（1顆）只花2、3萬(約621-931美元)而已」，認為以長期來看CP值相當高。

使用牙齒貼片、冷光美白與美白牙膏，皆有助於讓原本發黃的牙齒美白；示意圖。（圖／1...
使用牙齒貼片、冷光美白與美白牙膏，皆有助於讓原本發黃的牙齒美白；示意圖。（圖／123RF）

不過，也有人提到，做陶瓷貼片前需要磨掉約0.3至0.5mm厚的原生牙齒，「我看過很多人都磨到剩小小尖尖的感覺很傷」，也有曾做過的人表示「多貼了1個貼片上去增加厚度，看起來牙齒暴暴凸凸的不是很秀氣」，建議進行貼片前要經過專業醫師的診斷或評估。

而市售的「美白牙貼」則有購買方便、價格實惠且操作容易等優點，能輕鬆進行居家美白，但網友也提醒，部分美白牙貼「（成份）含有很多不確定的漂白劑」，長期使用可能會導致牙齒敏感、牙齦發炎等問題，若有疑慮可先諮詢專業建議。

在齒面塗上美白劑、再利用低溫藍光使其發揮氧化還原作用，藉以達到美白效果的「冷光美白」也受到不少網友討論。與陶瓷貼片不同，冷光美白不會侵蝕或損害牙齒結構，成為許多不想對牙齒造成永久性傷害的民眾的首選；就有做完療程的網友推薦道「美白結束後我（牙齒）居然白了4個色階，亮度也提升了許多，超級有感。」大讚其美白效果立即，並可維持1至2年。

不過，也有人指出，進行冷光美白後短期內可能會因藥劑而有牙齒敏感的情況，因此施作完的24小時內要避免飲用咖啡、茶飲，以及溫度極端的飲品。

此外，「洗牙」也是常見的牙齒美白方式之一，過程中可以檢查自己是否有蛀牙，並清除牙結石、牙菌斑以及牙齒表面的茶漬、咖啡漬等色素沉澱，預防口腔疾病的同時達到亮白效果。然而，網友也指出，洗牙僅能幫助恢復原本的齒色，若本身牙齒就偏黃，相較其他美白療程效果可能較不顯著。

你也正為齒色感到困擾嗎？除了參考上述網友熱議的牙齒美白方式外，也別忘了在日常生活中保持良好的飲食與衛生習慣，定期並適度地清潔口腔，才是維持牙齒健康和亮白的不二法門。

(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62988)

咖啡 低溫

上一則

腸病毒沒症狀就不會傳染？ 醫師破解常見3大迷思

下一則

膝關節退化非老年人專利 年過50歲出現這些情況是警訊

延伸閱讀

守護醫學美容中心 5月年度最大優惠

守護醫學美容中心 5月年度最大優惠
水光針 - 菲洛嘉Fillmed 青春動能素 同時緊致、提拉、亮膚，美白，收縮毛孔

水光針 - 菲洛嘉Fillmed 青春動能素 同時緊致、提拉、亮膚，美白，收縮毛孔
養生／聰明敷面膜 這些重點、步驟不可不知

養生／聰明敷面膜 這些重點、步驟不可不知
關注牙齒關愛健康 郭爽牙醫團隊竭誠為您服務

關注牙齒關愛健康 郭爽牙醫團隊竭誠為您服務

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。（員榮醫院提供）

中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

2024-05-21 04:48
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

2024-05-26 04:42

超人氣

更多 >
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚