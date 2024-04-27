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傷口剛癒合勿拉扯 減少疤痕擴大

沈宜萱／台大醫院皮膚部形體美容醫學研究中心主治醫師
腹部蟹足腫治療前(圖)，經手術與低劑量放射線治療後，復元良好。（圖／沈宜萱提供）
腹部蟹足腫治療前(圖)，經手術與低劑量放射線治療後，復元良好。（圖／沈宜萱提供）

腹部蟹足腫治療前，經手術與低劑量放射線治療後，復元良好(圖)。（圖／沈宜萱提供）
腹部蟹足腫治療前，經手術與低劑量放射線治療後，復元良好(圖)。（圖／沈宜萱提供）

當皮膚受傷時，傷口的深度和嚴重程度將決定是否形成疤痕，而疤痕可能帶來困擾，甚至伴隨搔癢和疼痛感。最常見局部色素沉著的表淺性疤痕，皮膚不會凹凸不平，其淡化暗沉的方法，包括防曬、果酸換膚、左型維生素C導入、維生素A酸藥膏、杜鵑花酸藥膏等；但若是紅色疤痕，如紅痘疤，可採行染料雷射治療。

疤痕嚴重程度也受遺傳因素影響，有疤痕病史或家族史的人應在手術前進行術前評估。疤痕淡化通常需要綜合多種治療方式，每個疤痕的嚴重程度各不相同，因此治療的次數和時間會因疤痕的情況而有所不同。

一般傷口癒合後，可以使用美容膠帶協助減少皮膚張力，避免過度拉扯剛癒合的傷口，以降低疤痕變寬的機會。矽膠藥膏和矽膠貼片也是預防疤痕的有效幫手，矽膠有助於維持角質層的防護和保水度，促進膠原蛋白的正常生成和排列。對於輕微凹凸不平的疤痕，可考慮利用飛梭雷射或汽化式磨皮雷射治療，使疤痕漸趨平整。

在傷口修復過程中，若纖維母細胞的反應過度，會形成凸起的肥厚性疤痕或蟹足腫。肥厚性疤痕常局限在原傷口位置，常見於上半身、肩膀和上肢的皮膚，這種疤痕會隨著時間逐漸改善，不太容易復發。相對地，蟹足腫則是疤痕超出原本傷口的大小，並在周圍形成手指狀的突起，擴展至其他皮膚區域，如耳朵和軀幹位置，常見於膚色較深的患者，蟹足腫不會隨時間改善，且容易復發。

肥厚性疤痕和蟹足腫，多種治療選項： 

1.局部病灶內注射類固醇，能軟化疤痕、減少疼痛和癢感。

2.局部肉毒桿菌素注射，可治蟹足腫。

3.嚴重蟹足腫可以手術切除結合低劑量放射線治療，抑制組織內過度活躍的纖維母細胞，減少蟹足腫復發。

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