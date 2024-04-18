男性肥胖+壓力大 更年期恐提早報到

性欲大減，對事物也失去興趣，這些都是男性更年期症狀；示意圖。（圖╱123RF）

「才40出頭，性欲卻大減，對事物也失去興趣，總覺得力不從心，容易焦慮煩躁，健康出問題了嗎？」醫師指出，這些都是男性更年期症狀，別以為只有女性會產生更年期症候群，男性也會因為睪固酮減少而產生身心變化。

女性可以從月經周期的改變，知道自己即將進入更年期，男性則是30歲過後，每年以1至2%的速度減少睪固酮分泌，而40到55歲是男性更年期好發期，通常是因為性欲減退、勃起困難才就醫治療。戴定恩表示，男性沒有「停經」的確切信號，可能持續數年才找出關鍵癥結。

睪固酮是男性的活力來源，隨著年齡增長而減少，再加上壓力及不健康的生活形態，容易讓更年期提早報到。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩提到，民眾至門診就醫，首先抽血檢查睪固酮的濃度，若伴隨性欲低、勃起功能差，以及體力衰退、焦慮情緒等，則建議採行男性荷爾蒙補充療法，平衡正常標準值（300-320ng/dl）。

男性荷爾蒙補充療法可分為口服藥、肌肉注射、鼻噴劑、外用擦劑，療法不受年齡限制，但戴定恩提醒，有泌尿道疾病、攝護腺癌患者以及未來還想要生小孩的男性，不建議使用，因為荷爾蒙補充療法會抑制造精能力，讓精子數量變少，治療前應與醫師溝通討論使用禁忌症。

年齡、三高 、癌症 、代謝症候群、腦下垂體功能低下等都會影響睪固酮分泌，尤其是肥胖的脂肪會抑制荷爾蒙的合成。戴定恩強調，「運動」是改善的最佳良方，不但可以維持肌肉量、防止身體機能老化，而且能提升血流量，降低勃起障礙的機率，對性生活很有幫助。