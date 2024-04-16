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失智3類症狀難照護 少爭執多安撫

記者周宗禎／綜合報導
避免失智者走失，進入不安全環境造成意外傷害甚至危害生命，是照顧者最常面臨的困擾。(圖／奇美醫院提供)
避免失智者走失，進入不安全環境造成意外傷害甚至危害生命，是照顧者最常面臨的困擾。(圖／奇美醫院提供)

失智者愈來愈多，許多患者不斷走失、被害妄想、罵人甚至打人。長照機構提醒，若發現長輩出現初期失智問題行為症狀時，應立即向醫療院所求助，防範未來發生讓人遺憾狀況。

以台灣為例，根據2023年衛福部對失智症者的精神問題行為（BPSD）調查，發現失智者出現問題行為症狀機率近66%，照顧者常無法負荷，因此不得已只好將失智者「外送」住宿型機構照顧。失智者發病年齡多在60歲以上，但60歲以下患者漸增。

奇美綜合長照機構督導高金盆指出，失智者的問題行為，通常有情感性、行為症狀、精神病等三大類症狀，常造成失智者與家人爭執、照顧者負荷過大身心俱疲，若照顧者不熟照顧技巧易崩潰，甚至釀成家庭悲劇。

奇美醫院失智共同照護中心個案管理師吳淑媛說，很多失智者的問題行為，常讓人覺得「很盧」、不講道理，此時照顧者應避免與其爭執，而是採取接納、順勢而為方式，透過引導對話轉移注意力。例如失智者認為枕頭有蟲，每天都要洗枕頭，可溝通表示會幫忙洗，再給另一個枕頭，必須避免爭辯，安撫其不安情緒。

也可根據失智者專長或興趣，導入相關照護措施，例如寵物治療、電子寵物陪伴、娃娃治療，或粉彩塗鴉、手作創作等藝術治療，其他還有園藝、懷舊、活動、音樂、芳香等治療，讓他們沉浸在愉快氣氛中，有助緩解混亂、遊走、躁動不安情緒困擾。

高金盆表示，失智者遊走是最常見令人擔心的問題，避免失智者走失、進入不安全環境造成意外傷害，是照顧最常面臨的困難。建議照顧者除了居家環境安全外，可讓失智者戴衛星定位（GPS）手表，以防走失。除配合醫師治療，定期運動，參與日照、據點、關懷中心等團體活動更重要，可以延緩失智進展，也降低照顧者壓力。

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