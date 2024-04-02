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乾眼症困擾 停經婦女風險高 慎防角膜破皮

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醫師提醒，從年紀、藥物到外在環境都可能引發乾眼症，停經婦女因荷爾蒙影響使淚液分泌減少，引發乾眼症機率會提高；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，從年紀、藥物到外在環境都可能引發乾眼症，停經婦女因荷爾蒙影響使淚液分泌減少，引發乾眼症機率會提高；示意圖。（圖／123RF）

乾眼症是現代人常見的文明病之一，以中、老年人占多數，停經後婦女受荷爾蒙變化影響也容易有乾眼困擾，尤其電腦、手機等3C產品隨處可見衍生用眼過度情況，就連不少年輕人也增加乾眼的機率。如果懷疑乾眼症上身，建議應及時就醫診斷，以免嚴重危害視力健康。

從年紀、藥物到外在環境 都可能引發乾眼症

台灣宸光眼科診所吳鑑修醫師表示，更年期停經女性因荷爾蒙影響使淚液分泌減少，而且因為女性體內男性荷爾蒙濃度較低，導致油脂分泌較少更容易缺油，引發乾眼症機率也提高。

另外，年紀老化造成淚腺退化，60歲年長者的淚液僅有20多歲的3分之1，若服用糖尿病、降血壓藥物、安眠鎮靜藥物，或其他疾病因素如乾燥症，免疫風溼性疾病如僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等，都會影響淚液分泌功能。

至於外在因素方面，像是配戴隱形眼鏡時間過長、氣候乾冷，常待在空調冷氣房或騎車迎風吹，坐辦公桌眼睛直盯著電腦或滑手機，常忘了眨眼，也會導致乾眼症狀。

乾眼症如何診斷？ 眼科醫師解析臨床檢測方法

乾眼症常見的症狀還有發癢、視力模糊、畏光，嚴重淚流不止、甚至有刺痛感，而乾眼症的視力模糊症狀反覆，也會因淚水分泌情況時好時壞。吳鑑修醫師指出，乾眼症的症狀多樣化，最主要是眼睛有異物感，早上起床眼睛容易有分泌物，或是晨起後乾澀到睜不開眼，這是因為淚水分泌不足及眼睛缺氧所致，可能過幾個小時後淚水才會分泌正常，要看眼睛乾的程度而定；用眼一天比較疲累，傍晚後眼睛也容易感覺乾澀不適。

關於乾眼症的診斷，眼科醫師會採用「淚水測試」，正常人5分鐘內淚水分泌量可沾濕試紙達10mm，一旦淚水少於5mm，就能判定為乾眼症；或是透過眼角膜染色觀察油脂層，若螢光劑破裂速度愈快就表示眼睛油脂分泌不足，以及檢查麥氏腺堵塞程度。但若眼角膜已經出現破皮現象，就表示乾眼情況偏嚴重。

乾眼症合併角膜破皮 自體血清點眼液助修復

乾眼症治療方面，初期原則上採補充人工淚液或塗抹消炎藥膏，若有眼角膜破皮，視情況可每小時點1次幫助加速角膜上皮修復，或建議配戴治療式隱型眼鏡，幫助緩解眼睛疼痛感，也讓角膜上皮在水份的滋潤下保存修復更快速。若是人工淚液治療1、2個月仍效果不彰，就會考慮使用其他進階治療方式，如自體血清點眼液，或者申請免疫調節劑、淚管塞治療等。

吳鑑修醫師補充說明，自體血清點眼液為客製化血液製劑，藉由抽取自身血液並分離出血清，成分近似天然淚液，成分含有免疫球蛋白A、生長因子、溶菌酶、纖連蛋白及維生素A，能幫助角膜上皮細胞增生、達到快速修復，對於反覆角膜破皮或持續發炎能有較好的改善效果，由於不含防腐劑，開封後必須冷藏保存，3天內需使用完畢，未開封可冷藏保存7天，冷凍可保存6個月。

吳鑑修醫師提醒，平時應避免用眼過度、眼睛多休息和維持良好睡眠品質是預防乾眼症的重點，看電腦或手機30分鐘應該休息5至10分鐘，多看遠處、有助放鬆睫狀肌，而光線充足也很重要，有位患者習慣躲在被窩裡看手機，20多歲兩眼已有白內障。

此外，平時可補充魚油、葉黃素和花青素有助眼睛保健，也可使用熱敷眼罩或插電式眼罩，能定時定溫，比起熱毛巾效果較好。眼睛要用一輩子，必須從生活習慣改變做起，才有機會擺脫乾眼症的威脅。

(NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62154)

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