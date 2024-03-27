咖哩種類多 印度式較健康

咖哩種類繁多，因為不同成分比例，會有不同的顏色呈現；示意圖。（圖／123RF）

起源於南亞的咖哩，因應各國文化發展出各自特色咖哩，有印度 咖哩、日式咖哩、東南亞 咖哩、綠咖哩、紅咖哩等。想要吃得健康，營養師建議，可選擇印度咖哩，通常沒有過多添加物；而許多咖哩美食的背後，是熱量的陷阱，例如日式咖哩，若加上炸物，一餐熱量逼近900大卡，十分驚人。

印式香料組成 泰式添加椰漿

台灣門諾醫院營養師陳可敏指出，印度咖哩是各種香料組成，包括薑黃、荳蔻、丁香、肉桂等，通常醬汁看起來比較「稀」；泰式咖哩則添加「椰漿」、「魚露」等減少辛辣感並提升香味，另外運用多種香料如羅望子、月桂葉，讓口味清香充滿南洋風味。

日式咖哩口味偏甜，會使用奶油加麵粉，炒成奶油麵糊，再加上薑、蒜、咖哩粉，以及蘋果泥、洋蔥及胡蘿蔔，帶有濃厚的甘甜，中和香料刺激的味道，口味偏甜，醬料比較濃稠。

至於綠咖哩就是加綠辣椒，看起來顏色呈現綠色，口感比較辛辣；紅咖哩就是加紅辣椒，可能用新鮮辣椒熬煮或用辣椒粉增添風味。而黃咖哩就是薑黃加比較多。提醒腸胃不好的人，吃咖哩要注意辣度，避免腹瀉。

日式常搭炸物 油脂與碳水高

陳可敏表示，在眾多咖哩口味當中，日式咖哩因為有奶油、麵粉與高湯，油脂與碳水化合物比其他咖哩種類高，若再加上常搭配的白飯加炸物，熱量高達8、900大卡。偶爾吃日式咖哩沒關係，不過切記少選擇炸物，如炸豬排、炸蝦等，可選擇雞肉、牛肉非油炸的主菜，避免吃進過多的熱量。

在眾多咖哩口味中，熱量較低的是正宗印度咖哩，醬料由不同香料組成，不會加上椰奶與奶油等，有些餐廳會提供甩餅沾著吃，熱量比白飯還低。陳可敏說，雖然香料較難計算熱量，不過肯定的是，印度咖哩的熱量一定比日式咖哩低，甚至低於東南亞咖哩。

降低攝取熱量 醬汁不要吃完

外食族想吃咖哩，卻不想陷入高油、高鈉陷阱，陳可敏表示，首先主菜盡量不要選擇油炸物，若這次吃炸豬排，下次可選擇牛肉或雞肉「中和一下」，也可選擇海鮮咖哩。

再者醬汁不要全部吃完，更不要因為醬料還剩很多，而請老闆加飯，熱量跟著增加，「這可說是咖哩的陷阱」，應該要依自己所需的熱量攝取。不過若能把吃不完的咖哩外帶回家，可燙個青菜加進咖哩一起吃，不但增加飽足感，也不會額外攝取過多的飯量。

自煮控制鹽分 蔬菜多加一點

若是自己煮咖哩，也要注意小祕訣，陳可敏說，超市販賣的佛蒙特咖哩，以一盒有12塊為例，咖哩塊熱量共有1188大卡，含鹽量27公克，相當於1塊咖哩塊就含有約100大卡、2.7公克的鹽。一個人的份量通常是2塊咖哩塊，熱量快200大卡，鹽分多達5.4公克，而1人1天建議攝取鹽分不超過6公克，等於吃一頓咖哩飯，鹽分就快超標。

陳可敏建議，自己煮咖哩可使用1塊咖哩塊，再加上咖哩粉增添風味，約30公克的咖哩粉煮4人份醬汁，熱量約100大卡，可避免使用過多咖哩塊而熱量超標。記得多加蔬菜，如洋蔥、洋菇、胡蘿蔔、馬鈴薯、大番茄與花椰菜等，也可燙青菜搭配，主菜不要炸物，白肉或紅肉都可入菜，營養均衡。

咖哩顏色差異 取決不同成分

台式的咖哩呈現鮮豔「螢光黃色」，有些人擔心食安問題。陳可敏說，薑黃的顏色就是這麼黃，咖哩因為不同成分比例，會有不同的顏色呈現，顏色特別鮮豔的，可能是薑黃比例比較高。她分享，過去醫院辦活動做過咖哩餐，只要薑黃加得比較多，顏色就會呈現螢光黃。