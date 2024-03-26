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消除瘀青 冷熱敷順序別搞錯 2周沒改善應就醫

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瘀青若2至3周沒改善或摸到皮下硬塊，就應就醫；示意圖。（圖／123RF）
瘀青若2至3周沒改善或摸到皮下硬塊，就應就醫；示意圖。（圖／123RF）

每個人都有撞傷、跌傷，皮膚紅腫瘀青的經驗，如何迅速消腫、去除瘀青，可是一門學問。皮膚科醫師提醒民眾，「冰、藥、熱、醫」要訣，受傷時組織發炎時，切勿熱敷，這可能延長恢復期，且瘀青時不可用力搓揉，以免止血後又再出血的情況發生，同時要記得先冰敷，並適時使用藥物緩解。

皮膚之所以瘀青，常因碰撞或意外發生時，皮下微血管破裂，血塊堆積形成，起初呈現暗紅色，逐漸變成紫紅色，最後變成鐵鏽般的黃色，逐漸散掉、吸收，平均約要1、2個月才會消失。如果瘀青位置離心臟愈遠，如四肢末梢，軟組織愈少的地方，復元速度愈慢，所以膝蓋、手肘等處，瘀青消退較慢。

瘀青常好發於小朋友因好動容易碰撞受傷，或是愛好運動的人身上，隨著年紀增長，老年人因為皮膚變薄或長期使用類固醇藥膏的乾癬、或異位性皮膚炎患者，做過心導管手術，或是皮膚組織脆弱等情形，都容易導致瘀青發生。

如果想讓瘀青早點消除，可使用含有「MPS」（類肝素）的抗瘀藥物，可加快血腫消退，有效代謝瘀青。常見用於緩解瘀青的藥品分為2種劑型：其中滋潤的乳膏劑型，特點是好延展、保濕度高，最適合乾燥肌膚的族群；也有凝膠劑型，較為清爽、好吸收、不黏膩，適合小孩與運動族群。這兩種劑型皆不含類固醇和水楊酸，療效溫和、不易刺激。

用於瘀青藥品的主要化瘀成分，以黏多醣（Mucopolysaccharide polysulphate，簡稱MPS，化學俗名HEPARINOID）為主，1949年在德國開始被使用，能夠直接深入瘀青腫脹處，MPS穿透度是肝素的50倍，主要用於鈍物創傷後的血腫、淺層性靜脈炎的局部治療，有助減少腫脹、發炎及疼痛情形、快速緩解瘀青、抗凝血、抗血栓、抗發炎、組織再生。

消除瘀青的藥品因劑型不同，可分為乳膏劑型與凝膠劑型2種。在使用上，乳膏劑型的瘀青藥，可均勻地塗抹於患部，溫和輕柔地按摩讓乳膏被皮膚吸收，但用於非常疼痛的發炎期，則不宜搓揉或按摩；乳膏的特性是，油水比例較高，含有較多的甘油保濕成分，具有好延展特性，適合用於幫助皮膚保濕與按摩，特別在冬季，或是皮膚較乾燥的長輩，就適合選用乳膏。至於凝膠劑型的瘀青藥，含水量較多，且不含酒精，清爽不黏膩，塗擦後吸收快，適合用在皮膚較薄處，例如臉部的瘀青血腫使用。

無論乳膏或凝膠劑型，皆取適量塗抹於患處，1天可用2至3次，依照患部的大小塗抹，通常3至5公分長度的藥品就足夠。一般建議在瘀青發生時，及早使用。

皮膚瘀青血腫 應掌握「冰、藥、熱、醫」4大要訣

1.冰：受傷後，應盡速冰敷，且不要揉搓。

2.藥：冰敷後，可在沒有傷口的皮膚患部塗上一層瘀青藥。特別建議選用大廠牌有MPS成分的瘀青藥品，塗抹時應避免用力揉搓，每天2至3次，適量使用，動作輕柔，讓藥效滲入皮膚即可。

3.熱：熱敷不能躁進，約48小時後，等待患部消腫，瘀青呈現深暗紅、紅紫色時，再進行熱敷，促進皮膚血液循環，加速血腫退散復元。

4.醫：一般瘀青約2至3周逐漸消退，如瘀青遲遲未消或摸到皮下硬塊，應立即就醫，可能傷及深層組織或有其他問題，需接受進一步檢查。

值得注意的是，遭受鈍物創傷後的血腫，通常須約花10天以上治療；淺層性靜脈炎的局部治療，須約1至2周。若持續治療2周後相關症狀並未獲得改善，或相關症狀於治療後再復發，應盡速就醫治療。

（NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61888）

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