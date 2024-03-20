健康喝果汁 不濾渣、不加糖

營養師提醒，不管是哪一種果汁，營養成分如維生素C都會流失，遠不及新鮮蔬果；示意圖。（圖／123RF）

很多戒不掉飲料的人會想，既然戒不了，那怎麼喝較健康？尤其講究養生的人雖不喝手搖飲，卻喜愛新鮮現榨果汁，認為可口又營養，還省去自己購買處理水果的麻煩。喝果汁真的比較健康嗎？該注意些什麼？

水果打成汁 維生素C易流失

以台灣為例，衛福部國民營養健康狀況變遷調查顯示，台灣民眾水果平均攝取量不到建議量兩成，許多人圖方便以果汁取代，認為現榨果汁好入口，跟直接吃水果營養差不多。台灣成大醫院營養師張晴閔表示，國健署建議每日水果吃2~3個自己拳頭大（約1.5~2碗）份量，水果含醣量不低，喝下120c.c.柳丁汁，含醣量相當1個拳頭大柳丁，飲用500c.c.果汁，很可能超過建議量了。

張晴閔說，水果榨汁過程會增加與空氣接觸時間，加速維生素C流失，若過濾掉果渣，水果膳食纖維及植化素將大幅減少，膳食纖維是腸道益菌食物，植化素可去除自由基。喝去渣果汁營養大量減少，且增加醣類吸收速度，使血糖快速上升，得不償失。

長期大量喝 血糖易失控

台灣奇美醫院營養師林姿言表示，現榨果汁很容易一不小心就攝取太多熱量。例如，每天建議吃2個拳頭大水果，若打成果汁可能要多一倍的水果量，大約多攝取30公克糖的熱量（120大 卡），建議多吃新鮮原型水果。真想喝果汁時，需留意不加糖調味、不去除果渣，並盡快飲用，才能最大程度保留營養。

另外，飲用果汁不利血糖管控。林姿言指出，因果汁易吸收，會讓血糖快速上升，人體必需大量分泌胰島素，以發揮降血糖功能。長期大量飲用鮮果汁，可能產生胰島素阻抗而影響體內血糖濃度，也可能導致三酸甘油酯累積，與肥胖、代謝症候群等問題相關，不建議長期飲用。

有些人會刻意點綜合蔬果汁，深信水果加蔬菜一起榨，一起喝比較健康。張晴閔指出，水果加蔬菜足量攝取、連蔬菜纖維一起下肚確實更健康，可選擇加西洋芹、大番茄等蔬菜及水果混合現榨蔬果汁。

蔬菜一起榨 對腸道更好

綜合蔬果汁建議蔬菜量可以較多、水果份量減少，每天不要超過2碗。林姿言說，蔬果汁連渣一起喝，因蔬果渣富含膳食纖維，可補充身體所需，有助維持腸道健康。

有些不愛喝白開水的人，愛用果汁取代開水。台灣國健署「每日飲食指南」建議一般健康成人，每天至少要喝6~8杯、每杯250c.c.的白開水，雖然蔬果汁水分含量很高，但營養師林姿言說，把果汁當水喝會攝取過多糖類及熱量，增加高血糖、蛀牙、肥胖、高三酸甘油酯及心血管疾病等危害。她說，水分對身體代謝十分重要，雖果汁可納入水分攝取量計算，但無法完全取代純水。

選包裝果汁 注意2重點

除了現榨果汁，超商 常見包裝果汁種類繁多，有「濃縮還原果汁」及「非濃縮還原果汁」等。所謂濃縮還原果汁，由果實直接榨汁，再經加熱濃縮1.5倍以上，濃縮製成冰塊或液態包裝貯存，稀釋後可直接飲用；非濃縮還原果汁是利用巴斯德低溫 滅菌後包裝保存，加熱溫度較低，營養成分流失相對較少，但保存期限會較短。不管哪一種，果汁營養成分如維生素C都會流失，遠不及新鮮蔬果。

張晴閔提醒，選包裝果蔬汁，需特別留意標示、選擇果蔬汁比率較高，且未額外添加糖的商品。