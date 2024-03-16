睡眠呼吸中止症 中風高危群

睡覺會嚴重打呼的人，應注意是睡眠呼吸中止症的高危險群；示意圖。（圖／123RF）

睡眠關乎一個人的生活品質，睡不好甚至容易導致情緒問題，焦慮甚至憂鬱。台灣睡眠醫學會理事長周昆達表示，以台灣為例，約有460萬人患有睡眠障礙，而阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，中風 機率比起一般健康的人高出近四倍，千萬不可輕忽，若發現枕邊人有類似情形，務必趕緊尋求醫療協助。

心臟負荷增加 長期恐心梗

睡眠品質好隔天起床精神爽，任何事情處理起來都順風順水，一旦睡不好，容易導致身體衰弱、精神耗損。台灣睡眠醫學表示，從數據來看，全台約有460萬人患有睡眠障礙，推估患有阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，已嚴重威脅健康，臨床上也不乏患者在睡眠中猝死 的案例。

周昆達指出，睡眠呼吸中止症會造成心臟負荷增加、血壓上升、血管內皮功能異常，長期下來還會導致中風及心肌梗塞的機率倍增。美國睡眠心臟健康研究會（SHHS）曾指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者，中風機率比起一般健康的人高出近4倍，未來罹患失智症的風險也會大幅提升，呼籲民眾不可輕忽。

上呼吸道塌陷 打呼超大聲

「睡覺打呼，可能是身體發出的健康警訊。」周坤達表示，睡眠呼吸中止症患者，睡眠時上呼吸道會塌陷，其中很重要的表徵是打呼「特別大聲」，甚至會有明顯的呼吸暫停。

台灣睡眠醫學學會曾統計，近七成台灣人有打呼困擾，另外也有六成女性表示另一半睡覺會打呼，其中逾三成是睡眠呼吸中止症的高危險群。因此，可以適時評估自己或枕邊人是否患有睡眠呼吸中止症、進而預防疾病帶來的健康危害。