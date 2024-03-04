他反覆胰臟發炎 竟是20年酒癮惹禍 2方式有效戒除

(取材自健康醫療網)

49歲蘇先生長期飲酒已經20多年，近日因為多次反覆胰臟發炎，出現腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀到醫院診療，肝膽腸胃科醫師建議戒酒來避免再度復發，經由酒癮藥癮特診診治，醫師與其討論停酒策略，並服用戒酒藥物，蘇先生迄今已停酒逾三個月，身體也漸漸地恢復健康。

台灣童綜合醫院心身科林杰民醫師表示，酒是合法物質，超商 超市都買的到，舉凡婚禮、應酬、朋友聚會，酒精是最常見的助興物質。但是，喝酒過量對身體有害，除了影響肝臟、胰臟功能外，慢性飲酒增加癌症 的風險，例如口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌和結腸癌，男性會增加罹患攝護腺癌的風險，女性飲酒也與乳癌有關。

此外，臨床常見因長期飲酒，導致大腦萎縮與認知能力下降。酒醉後的脫序行為，往往導致家庭關係緊張，若是酒後駕車更會面臨罰款與刑責。

對此，衛生福利 部推出「聰明酒杯記得量，不喝更好最健康」的宣導，以啤酒為例，建議男性每日飲用不超過508毫升(約莫330毫升啤酒1.5罐)，女性不超過254毫升。但根據2022年研究顯示，臺灣有害性酒精使用的盛行率為5.79%，女性盛行率在5年內顯著上升0.4%，顯示有部分族群喝酒已造成身心問題，甚至已達到酒精成癮，需要接受治療。

林杰民醫師指出，過去酒癮沒有特別的治療藥物，但近年來部分醫院已引進專案進口之戒酒藥物，例如「納霍利(Notholic)」和「戒酒妥(Alglutol)」，為研究與臨床上有效之戒酒藥物，經治療之後，可減少個案對於酒精的渴求與延長個案停酒的時間。治療費用的部分，衛生福利部補助每人每年4萬元的費用，可部分補助酒癮治療看診費用與藥物費用，減輕就醫負擔。

林杰民醫師強調，酒癮者也常合併睡眠障礙、焦慮症與憂鬱症，需要同時治療。另外，酒癮如同菸癮，治療後容易復發，呼籲戒癮者與家屬不要氣餒，再次地接受治療，就有機會達到停酒的可能。

資料來源：健康醫療網