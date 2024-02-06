開暖氣「乾眼症」爆發 嚴重恐角膜破皮這療法助改善

（取材自NOW健康）

天氣冷，淚水揮發功能較差，加上家中會開暖氣、除濕機來保暖，進而造成乾眼症患者症狀加劇，甚至有些上班族整天待在空調環境、長時間戴隱形眼鏡等，到傍晚開始出現異物感加重、怕光、灼熱感或疼痛，眼睛發紅、視力模糊或分泌物增加等，此時應尋求專業醫師診斷，採取適當且有效的治療。

乾眼症大致可分為缺水型、缺油型和混和型3大類，在臨床上會針對病患乾眼症的成因來對症治療，多數人是混和型，少數是單純缺水或缺油。宸光眼科診所院長鄭如娟醫師表示，乾眼症初期建議先以補水或補油脂的人工淚液來改善乾眼症狀，搭配眼睛多休息、熱敷等方式，若這些改善效果有限，就會建議採取進一步的治療方式，缺油型可透過擠壓瞼板腺治療或脈衝光雷射疏通油脂；缺水型則可做淚管栓塞治療減少眼表水分流失，或進一步採取自體血清點眼液治療。

如果乾眼症發炎嚴重，會需要適時使用含類固醇的藥水，或免疫抑制劑藥水等，來減輕對人工淚液的依賴度，然而各式各樣的人工淚液及消炎藥物都用上了，淚膜還是不穩定、缺水嚴重，乾眼症患者仍反覆出現持續發炎症狀和角膜破皮，就會建議自費使用自體血清點眼液，通常改善效果不錯。

鄭如娟醫師指出，自體血清點眼液是透過病患採血，離心後取出血清，以真空方式分裝客製化製成單支點眼液，成分類似天然淚液，當中含有維生素A、免疫球蛋白、生長因子、溶菌酶等，對於中重度乾眼症患者因為眼睛乾所產生一連串發炎引起的惡性循環，有助於眼睛表面抗發炎和持續供氧，另外在臨床上針對化學灼傷病患，在第1階段就會選擇自體血清來進行角膜損傷治療，以達到角膜增生、促進癒合與快速修護。

一般人會擔心長期使用其他如類固醇等抗發炎藥水，恐導致眼壓增高的風險，而自體血清點眼液是從患者自身採血制成，相對來說較為安全，也適用於反覆性角膜上皮糜爛症候群、神經失養性角膜炎或免疫疾病造成的角膜病變。依照乾眼症狀嚴重程度，每天至少點4次，較嚴重者建議1至2小時點1次，並定期回診觀察角膜上皮修復情形來調整用藥頻率。

鄭如娟醫師提醒，使用自體血清點眼液前務必將雙手清潔消毒，由於自體血清點眼液並無添加防腐劑或抗生素，1支開封必須冷藏保存，3天內需使用完畢，未開封可冷藏保存7天，冷凍可保存6個月，並應留意自體血清點眼液勿提供他人使用。另外，乾眼症狀引發不適應盡速就醫及早介入治療，避免拖延導致後續角膜潰瘍、結疤或沾黏等併發症 ，可能對眼睛視力造成永久影響。

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