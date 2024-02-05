我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

年節大掃除 譚敦慈：要保持通風

鄒尚謙
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

農曆春節將至，迎接新年大掃除也有方法，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。

譚敦慈提醒，清潔劑鹽酸不可跟漂白水混用，會產生化學物質傷害呼吸道。

「新年將至除舊布新的工作也要開始了。」譚敦慈日前在臉書上貼文表示，乾淨的家就是最好的風水，大掃除開始前也可以先掌握五項原則、一項提醒。

第一「先除後掃」，把不用的東西先丟棄、回收或拍賣後再打掃可以更省力。

第二「由高至下」，大掃除掌握由高處往下掃，如天花板、燈具；「由小處往大處掃」，如先整理抽屜櫃子；「由內往外掃」，如由房間開始再往外到客廳。若能每天從小處開始清掃會更有成就感。

第三「先乾掃」，先用乾燥靜電抹布、拖把清掃以避免造成室內揚塵影響呼吸道。

第四，「注意通風」，掃除使用清潔劑要先開門窗通風並戴好口罩、護目鏡、手套，清潔劑要由上往下噴減少吸入。

第五，「避免爬高」，高處儘量採用伸縮桿避免爬上爬下造成危險。

談敦慈提醒一項注意事項，大掃除清潔劑盡量選擇有廠牌的清潔用品，並遵照說明使用，清潔劑不是愈多愈好，漂白水、鹽酸類清潔劑不要加熱水稀釋，鹽酸和漂白水絕對不能並用，會產生氯氣，反而傷害呼吸道。

此外，過年辦年貨，家庭多會置辦年菜，談敦慈說，「辦年貨前先把冰箱清空」，把已經置放過久的食物清出，尤其是「蔬果室」一旦有菜葉發黃會釋放乙烯，造成其他蔬果加快腐壞，因此一旦不新鮮的蔬果，日常就要整理，並且理性採購，置辦年菜也不必買太多，避免食物過度浪費。

口罩 臉書 拍賣

上一則

2成5成年人患有睡眠呼吸中止症 及早接受治療防心臟病

延伸閱讀

招好運 … 12生肖大掃除「這些地方」要清乾淨

招好運 … 12生肖大掃除「這些地方」要清乾淨
年前除舊布新大掃除 「5要點」防痠痛

年前除舊布新大掃除 「5要點」防痠痛
年前大掃除啟動 9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣

年前大掃除啟動 9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

熱門新聞

中國一項研究發現，每天喝三杯茶，對抗老最有效。(Pexels)

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

2024-01-31 15:25
桃園市長張善政3日開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。（本報資料照片）

張善政夫妻國道車禍 醫：中年後反應變慢 上路避免做2事

2024-02-04 17:23
品嘗新鮮香甜的草莓，不是挑愈大顆愈好，表皮帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳。（圖／123RF）

草莓甜又香 挑選、保存祕訣一次看

2024-02-02 01:00
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

2024-01-28 04:38
腸躁症藥物搭配低腹敏飲食與生活習慣改變，可改善不適症狀。（醫師廖建彰提供）

拉肚子、便秘吃藥一直好不了 醫師建議不如多吃低腹敏食物

2024-01-29 17:24
吃火鍋減肥，宜選擇清清如水的湯底，煮肉類或火鍋料之前先喝湯，先煮菜，再根莖類、肉類。(圖／123RF)

吃火鍋減肥 5招愈吃愈瘦

2024-01-29 01:00

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅