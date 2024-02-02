我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

草莓甜又香 挑選、保存祕訣一次看

NOW健康
品嘗新鮮香甜的草莓，不是挑愈大顆愈好，表皮帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳。（圖／123RF）
品嘗新鮮香甜的草莓，不是挑愈大顆愈好，表皮帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳。（圖／123RF）

草莓又被稱作水果皇后，鮮嫩多汁，且熱量較低，是不少大人小孩最愛的水果之一，裡面更富含維生素A、維生素C、維生素E、花青素、膳食纖維、果膠等營養成分，能為人體帶來相當多的益處，其中維生素C能協助膠原蛋白合成，有助美白，而膳食纖維則能促進腸道蠕動，幫助體內進行新陳代謝。

但你知道草莓並不是「莓」，而是一種聚合果嗎？究竟在挑選草莓時該注意什麼？怎麼做才能讓草莓存放較久時間？

草莓以鮮紅色的果肉與酸甜的滋味，深受民眾歡迎，台灣農糧署於臉書發文分享，草莓其實不是「莓」，草莓果實屬於聚合果，我們所食用部位為授粉後肥大的「花托」，真正的「果實」其實是布滿在表面上看似黑點的部位，每個黑點部位都是由一個子房發育而成的小瘦果，與一個果實中含有許多種籽的「莓果」（Berry）類有所不同。

挑選看光澤 不是挑大小

若想要品嘗新鮮香甜的草莓，可不是挑愈大顆愈好，首先可以觀察草莓的表面，以瘦果挺立、蒂頭深綠，表皮則須選擇帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳，而愈新鮮的草莓也會散發出自然清新的果香味，不妨於挑選前可以聞聞看。

草莓在食用前應先進行清洗，先不要急著把蒂頭和梗去除，否則清水滲入後，會讓草莓味道盡失，還會因此流失大量維生素C。

未立即食用 別先洗蒂頭

正確的清洗方法為將草莓放置在漏籃內，再用清水緩慢沖洗，瀝乾後以軟毛巾吸乾剩餘水分，摘除蒂頭後就可以開始享用美味的草莓了。

此外，將草莓買回家後若未食用完畢，建議先不要清洗蒂頭，並將蒂頭朝下擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中，蓋上蓋子加以保存為佳，而若將其放進冷藏，則可延長兩天的保存期限。

（本文由NOW健康提供）

臉書

上一則

39歲女紅斑性狼瘡性情突改變 併發高致死「1症候群」險喪命

下一則

大掃除引過敏 中醫妙招改善

延伸閱讀

饞百妹 冰糖葫蘆/厚切炒酸奶 好吃好看

饞百妹 冰糖葫蘆/厚切炒酸奶 好吃好看
草莓不是愈大顆愈好吃 草莓冷知識、挑選方法1次看

草莓不是愈大顆愈好吃 草莓冷知識、挑選方法1次看
中國黃牛掃光限定版達菲熊 東京迪士尼限購

中國黃牛掃光限定版達菲熊 東京迪士尼限購
草莓這樣洗最乾淨？坊間傳言恐讓你吃更多農藥

草莓這樣洗最乾淨？坊間傳言恐讓你吃更多農藥

熱門新聞

台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

2024-01-28 04:38
(圖／NOW健康)

瘀青要先冰敷還是熱敷？4要訣教正確消腫去瘀

2024-01-28 00:15
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

2024-01-26 01:05
中國一項研究發現，每天喝三杯茶，對抗老最有效。(Pexels)

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

2024-01-31 15:25

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人