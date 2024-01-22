「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

（取材自NOW健康）

食品用洗潔劑標榜的「抗菌」是指什麼意思呢？多數人以為是使用洗潔劑清洗後，留在食品或容器具表面的維持抗菌效果，但台灣長榮 大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真解釋，抗菌成分主要為了能讓洗潔劑保存較久。

對於特別強調「抗菌」的食品用洗潔劑，消費者是否應視為首選？許淑真指出，食品用洗潔劑的功能是將食品表面或接觸面清洗乾淨，且清洗完之後，可減少洗潔劑殘留。而標榜含有「抗菌」的洗潔劑，是指抗菌成分能讓洗潔劑保存較久，並非留在食品或容器具的表面維持抗菌效果。

食藥署強調，食品用洗潔劑有無抗菌效果，在使用上其實沒有太大的差異，如果食材清洗後仍需要加熱才能食用，那麼洗潔劑中含有抗菌成分其實是不必要的。

許淑真提到，以蔬果、果皮為原料發酵製作的洗潔劑（常被稱為環保酵素），由於發酵過程中可能產生甲醇，使得成品常有甲醇含量超標的情況。因此，民眾無論是自製或購買這類型產品，都須特別留意。

食藥署呼籲，挑選食品用洗潔劑時，以包裝、標示完整的產品為優先，避免選購來路不明、標示不清的產品。

食藥署也叮嚀，了解食品用洗潔劑的標示規範、購買前仔細閱讀產品標示與說明，才能購買到真正讓人安心的食品用洗潔劑，避開廣告過於誇大不實的產品。

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