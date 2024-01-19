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冬天易變胖？營養師傳授聰明吃保暖又瘦身

中央社台北19日電
營養師表示，要把握多選蛋白質、複合性碳水食物的關鍵，每餐吃足一掌心大小的豆魚蛋肉，加上糙米、燕麥、地瓜、蔬果類等。(Pexels)
營養師表示，要把握多選蛋白質、複合性碳水食物的關鍵，每餐吃足一掌心大小的豆魚蛋肉，加上糙米、燕麥、地瓜、蔬果類等。(Pexels)

寒流即將來襲，吃對食物有助身體發熱又瘦身。營養師傳授聰明吃要點，把握多選蛋白質、複合性碳水食物的關鍵，每餐吃足一掌心大小的豆魚蛋肉，加上糙米、燕麥、地瓜、蔬果類等。

中央氣象署預報，今天入夜鋒面接近，明天鋒面通過及東北季風增強，北部開始降溫，21日寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23日、24日全台都非常寒冷。

天氣變冷食慾大開，但是冬天胖一圈非絕對，開業營養師李宜樺近日在臉書粉絲專頁分享，雖然吃可以幫助身體產熱，不想要身材「走鐘」就得聰明吃，2大關鍵就是「多選擇蛋白質」、「以複合碳水化合物為主」。

熱量來自從飲食中攝取的3大營養素，包括蛋白質、醣類、脂質。李宜樺說，其中蛋白質需要較長時間消化，因此產熱效應最高，且具飽足感，相較其他2類營養素，身體吸收的熱量較少，有助於體重管理，建議每餐吃足一掌心大小的豆魚蛋肉。

再來就是減少吃甜食等精緻澱粉食物，應多吃全穀及未精製雜糧、蔬果類等複合性碳水食物，如糙米、燕麥、地瓜等，消化速度比甜食慢，也較能幫助身體產熱。

其他產熱食材還有大蒜、薑跟綠茶等。李宜樺表示，含大蒜素等含硫化合物，可活化棕色脂肪細胞，幫助身體消耗熱量，產生熱能；薑辣素可活化辣椒素受體（TRPV1）通道，促進腎上腺素分泌，使體溫升高；兒茶素可增加脂肪氧化及促進能量消耗。

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